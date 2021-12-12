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  • Unglaublich leistungsstarkes Bügeln
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Eingestellt

PerfectCare Aqua ProDampfbügelstation

GC9315/30

4.8
| (41) Bewertungen | 97% empfehlen dieses Produkt.

1 Auszeichnung

Unglaublich leistungsstarkes Bügeln
Im Lieferumfang des PerfectCare Aqua Pro ist unser ultraleichtes Bügeleisen und ein extragroßer 2,5-l-Wasserbehälter enthalten, der sich ideal für längeres Bügeln und vertikales Dampfbügeln eignet.
Alle Vorteile anzeigen

mit ultraleichtem Bügeleisen

Unglaublich leistungsstarkes Bügeln

  • Max. Druck: 6,5 Bar

  • Dampfstoß von bis zu 420 g

  • Wasserbehälter: 2,5 l Fassungsvermögen

  • Ultraleichtes Bügeleisen

Extragroßer Wasserbehälter für langen Gebrauch

Extragroßer Wasserbehälter für langen Gebrauch

Der Wasserbehälter verfügt über ein besonders großes Fassungsvermögen von 2,5 l. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 3 Stunden, in denen der Behälter nicht nachgefüllt werden muss. Zudem ist er transparent, damit du jederzeit aus allen Winkeln sehen kannst, wie viel Wasser noch vorhanden ist. Wenn du den Behälter der Dampfbügelstation nachfüllen musst, steht dir dazu eine große Einfüllöffnung zur Verfügung, sodass du den Behälter zu jeder Zeit während des Bügelns ganz einfach unter dem Wasserhahn oder alternativ mit einer Kanne oder Flasche nachfüllen kannst.

Einfaches und effizientes System zum Entkalken

Einfaches und effizientes System zum Entkalken

Regelmäßiges Entkalken schützt das Bügeleisen und gewährleistet, dass du weiterhin die beste Dampfleistung erhältst. Die speziell entwickelte und optimal positionierte Easy De-Calc Plus Funktion bietet die ideale Methode zur Entfernung von Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer der Dampfbügelstation. Das Bügeleisen erinnert dich über eine Leuchtanzeige und ein akustisches Signal daran, wenn es Zeit zum Reinigen und Entkalken ist. Wenn das Gerät kalt ist, nimm einfach den Easy De-Calc Verschluss ab, fange Schmutzwasser und Kalk in einer Tasse auf und entsorge sie.

Energie sparen mit dem ECO-Modus

Energie sparen mit dem ECO-Modus

Im ECO-Modus kannst du Energie sparen, ohne Kompromisse beim Bügelergebnis eingehen zu müssen. Der ECO-Modus verwendet weniger Dampf, der dennoch ausreicht, um deine gesamte Kleidung zu bügeln.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Ersatzteile und Zubehör

Auszeichnungen

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Bewertungen

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Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.8

von 5

41

Bewertungen

97%

empfehlen dieses Produkt.

3
1

12/12/2021

Portugal

Portugal

É um produto de alta qualidade

Porque e uma marca excelente. Recomendo a toda família e amigos. Já tive um dos primeiros que saiu no mercado e durante muito tempo não consegui encontrar outro igual

Vorteile

A roupa fica muito bem passada

Nachteile

Para mim nao tem desvantagens

Diese Bewertung wurde für Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor verfasst

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07/12/2021

Portugal

Portugal

Ferro tipo profissional

Fantástica caldeira. Dos melhores ferro que já me passaram nas mãos. Só o facto de não me ter que preocupar com a temperatura de cada tipo de tecido é maravilhoso. Recomendo avidamente. Não se vai arrepender.

Vorteile

Regula a temperatura sozinho. Ferro leve

Nachteile

Não passa a roupa sozinho

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor verfasst

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05/12/2021

Portugal

Portugal

Ferro toopppp.

Recomendo. Estou a pensar em trocar todos os electrodomésticos pequenos para a Philips...

Vorteile

Super prático... adoro sempre que posso recomendo a marca.

Nachteile

Ñ tem

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor verfasst

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