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Eingestellt
Max. Druck: 6,5 Bar
Dampfstoß von bis zu 420 g
Wasserbehälter: 2,5 l Fassungsvermögen
Ultraleichtes Bügeleisen
Der Wasserbehälter verfügt über ein besonders großes Fassungsvermögen von 2,5 l. Dies ermöglicht eine komfortable, kontinuierliche Nutzung von bis zu 3 Stunden, in denen der Behälter nicht nachgefüllt werden muss. Zudem ist er transparent, damit du jederzeit aus allen Winkeln sehen kannst, wie viel Wasser noch vorhanden ist. Wenn du den Behälter der Dampfbügelstation nachfüllen musst, steht dir dazu eine große Einfüllöffnung zur Verfügung, sodass du den Behälter zu jeder Zeit während des Bügelns ganz einfach unter dem Wasserhahn oder alternativ mit einer Kanne oder Flasche nachfüllen kannst.
Regelmäßiges Entkalken schützt das Bügeleisen und gewährleistet, dass du weiterhin die beste Dampfleistung erhältst. Die speziell entwickelte und optimal positionierte Easy De-Calc Plus Funktion bietet die ideale Methode zur Entfernung von Kalkablagerungen und verlängert die Lebensdauer der Dampfbügelstation. Das Bügeleisen erinnert dich über eine Leuchtanzeige und ein akustisches Signal daran, wenn es Zeit zum Reinigen und Entkalken ist. Wenn das Gerät kalt ist, nimm einfach den Easy De-Calc Verschluss ab, fange Schmutzwasser und Kalk in einer Tasse auf und entsorge sie.
Im ECO-Modus kannst du Energie sparen, ohne Kompromisse beim Bügelergebnis eingehen zu müssen. Der ECO-Modus verwendet weniger Dampf, der dennoch ausreicht, um deine gesamte Kleidung zu bügeln.
Auszeichnungen
4.8
von 5
41
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
12/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
É um produto de alta qualidade
Porque e uma marca excelente. Recomendo a toda família e amigos. Já tive um dos primeiros que saiu no mercado e durante muito tempo não consegui encontrar outro igual
Vorteile
A roupa fica muito bem passada
Nachteile
Para mim nao tem desvantagens
Diese Bewertung wurde für Perfect Care Aqua Pro GC9330/20 Ferro com gerador de vapor verfasst
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HCSantos
07/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Ferro tipo profissional
Fantástica caldeira. Dos melhores ferro que já me passaram nas mãos. Só o facto de não me ter que preocupar com a temperatura de cada tipo de tecido é maravilhoso. Recomendo avidamente. Não se vai arrepender.
Vorteile
Regula a temperatura sozinho. Ferro leve
Nachteile
Não passa a roupa sozinho
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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05/12/2021
Portugal
Teil der Aktion
Ferro toopppp.
Recomendo. Estou a pensar em trocar todos os electrodomésticos pequenos para a Philips...
Vorteile
Super prático... adoro sempre que posso recomendo a marca.
Nachteile
Ñ tem
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Ja, ich empfehle dieses Produkt
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