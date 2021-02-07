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Eingestellt
GC9630/20
Max. 6,7 Bar Druck
Dampfstoß von bis zu 470 g
1,8-Liter-Wasserbehälter
Abnehmbarer Wasserbehälter
Der abnehmbare Wasserbehälter ermöglicht ein Auffüllen zu jeder Zeit. Dabei muss das Gerät nicht ausgeschaltet werden. Es verfügt über eine große Einfüllöffnung, über die du den Behälter einfach unter dem Wasserhahn auffüllen kannst. Der Wasserbehälter hat 1,8 l Fassungsvermögen. Dies ermöglicht eine komfortable, ununterbrochene Nutzung von bis zu 2 Stunden, in denen der Behälter nicht nachgefüllt werden muss.
Im ECO-Modus kannst du Energie sparen, ohne Kompromisse beim Bügelergebnis eingehen zu müssen. Der ECO-Modus verwendet weniger Dampf, der dennoch ausreicht, um deine gesamte Kleidung zu bügeln.
Mit der OptimalTEMP Technologie verschwendest du keine Zeit mehr damit, Temperatureinstellungen zu ändern oder darauf zu warten, dass das Gerät die gewünschte Temperatur annimmt. Auch das lästige Vorsortieren von Kleidung entfällt. Bügele Stoffe jeglicher Art, von Jeans bis hin zu Seide, ohne dir Sorgen um Brandflecken machen zu müssen. Die perfekte Kombination aus Temperatur und starkem, gleichmäßigem Dampfausstoß macht das Bügeln für dich angenehmer als je zuvor.
Auszeichnungen
3.9
von 5
9
Bewertungen
tsitenberg
07/02/2021
Ελλάδα
Verifizierter Käufer
Εγγυημένο προϊόν του ονόματος Philips
Είχα και παλαιότερα ένα προηγούμενο μοντέλο και μιας και έμεινα ευχαριστημένος προτίμησα ξανά την ίδια εταιρεία.Ευκολο γρήγορο σιδέρωμα σε ελάχιστο χρόνο.Το έχω συστήσει σε όλους και δεν το αλλάζω με κανένα άλλο σύστημα σιδερώματος!!!!
Vorteile
Γρήγορο, αποτελεσματικό, εύχρηστο, αξίζει τα λεφτά του!
Nachteile
Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι κατά.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für PerfectCare Elite GC9630/20 Σίδερο με γεννήτρια ατμού verfasst
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iLLuSioN7
28/07/2020
Ελλάδα
άψογο
το έχω χρόνια και το έχω καταβολευτεί. Γρήγορο, αξιόπιστο, ελαφρύ.
Vorteile
αυτόματο, ελαφρύ, γρήγορο
Nachteile
αφού κάνεις αυτόματη αφαλάτωση πρέπει να το βγάλεις από την πρίζα για να σταματήσει να κάνει μπιπ μπιπ να
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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georkoro
10/05/2018
Ελλάδα
Αψογο
Λοιπον το συγκεκριμενο συστημα σιδερωματος το εχουμε βολευτει αφανταστα ζεσταινει σε δυο λεπτα δεν χρειαζεται να ρυθμιζεις θερμοκρασια εχει μεγαλη αυτονομια νερου 1,8 λιτρα και μπορει και σιδερωνει και καθετα με νερο βρυσης πολυ ελαφρυ κατα το σιδερωμα και με πολυ ατμο. Μπραβο στην philips!!!!!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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