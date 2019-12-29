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Eingestellt
Titaniumklingen
24 Längeneinstellungen
120 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Verstellbarer Bartkamm und Etui
Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare jedes Mal zweimal so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden – und das mit einem widerstandsfähigen Klingenschutz für ultimative Haltbarkeit.*
Profitieren Sie von einem perfekten und dennoch sicheren Schnitt mit selbstschärfenden titanbeschichteten Edelstahlklingen für lang anhaltende Leistung bei jedem Gebrauch.
Drehen Sie das Zoom-Rad, um ganz einfach Ihre gewünschte Länge einzustellen, mit 23 Schnittlängen von 1 bis 23 mm und genau 1 mm zwischen jeder Länge. Sie können ihn auch ohne den Kammaufsatz verwenden, um auf 0,5 mm zu trimmen.
4.1
von 5
252
Bewertungen
82%
empfehlen dieses Produkt.
Roefae
29/12/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Produkt hält, was es verspricht
Der Haarschneider ist qualitativ grossartig. Das Haareschneiden macht echt Spass und ist schnell, präzis und sanft erledigt. Die eingestellte Haarlänge kann fix eingestellt werde, verschiebt sich nicht von selbst.
Vorteile
Top für Kurzhaarfrisur, exakter Schnitt, einfach in der Anwendung
Nachteile
Keine, abgesehen von der Grösse des Geräts.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7450/80 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Georges56er
24/07/2019
Suisse
Verifizierter Käufer
Das Produkt hat meine Erwartungen voll und ganz erfüllt.
Auf der Suche nach einem Bart-Trimmer bin auf dieses Produkt gestossen, welches meine Erwartungen voll und ganz erfüllt hat.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7450/80 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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WernerBeinhart
18/05/2019
Suisse
Sehr guter Haarschneider
Handlich,guter Akku,einfache Reinigung, kann ich nur empfehlen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7450/80 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger