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  • HAARSCHNEIDER 7000er Serie – schneidet doppelt so schnell*
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Eingestellt

Hairclipper series 7000Haarschneider

HC7450/80

4.1
| (252) Bewertungen | 82% empfehlen dieses Produkt.
HAARSCHNEIDER 7000er Serie – schneidet doppelt so schnell*
Die HAIRCLIPPER Series 7000 sind robust und leistungsstark. Die innovative Schneideeinheit, die robusten Titanklingen und der verstellbare Bart- und Kammaufsatz wurden entwickelt, damit Sie auch bei häufiger Verwendung stets einen schnellen und gründlichen Haarschnitt erhalten.
Alle Vorteile anzeigen

mit DualCut Technologie für schnelleren, gründlicheren Haarschnitt

HAARSCHNEIDER 7000er Serie – schneidet doppelt so schnell*

  • Titaniumklingen

  • 24 Längeneinstellungen

  • 120 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit

  • Verstellbarer Bartkamm und Etui

Doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung

Doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung

Stylen Sie jeden Haartyp mit unserer fortschrittlichen DualCut-Technologie, die eine doppelt geschärfte Schneideeinheit mit verringerter Reibung kombiniert. Die innovative Schneideeinheit ist darauf ausgelegt, Haare jedes Mal zweimal so schnell wie reguläre Philips Haarschneider zu schneiden – und das mit einem widerstandsfähigen Klingenschutz für ultimative Haltbarkeit.*

Besonders scharfe Klingen für ein besonders scharfes Ergebnis

Besonders scharfe Klingen für ein besonders scharfes Ergebnis

Profitieren Sie von einem perfekten und dennoch sicheren Schnitt mit selbstschärfenden titanbeschichteten Edelstahlklingen für lang anhaltende Leistung bei jedem Gebrauch.

24 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 23 mm.

24 einfach einstellbare Schnittlängen: 0,5 mm bis 23 mm.

Drehen Sie das Zoom-Rad, um ganz einfach Ihre gewünschte Länge einzustellen, mit 23 Schnittlängen von 1 bis 23 mm und genau 1 mm zwischen jeder Länge. Sie können ihn auch ohne den Kammaufsatz verwenden, um auf 0,5 mm zu trimmen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.1

von 5

252

Bewertungen

82%

empfehlen dieses Produkt.

29/12/2019

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Das Produkt hält, was es verspricht

Der Haarschneider ist qualitativ grossartig. Das Haareschneiden macht echt Spass und ist schnell, präzis und sanft erledigt. Die eingestellte Haarlänge kann fix eingestellt werde, verschiebt sich nicht von selbst.

Vorteile

Top für Kurzhaarfrisur, exakter Schnitt, einfach in der Anwendung

Nachteile

Keine, abgesehen von der Grösse des Geräts.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7450/80 Haarschneider verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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24/07/2019

Suisse

Suisse

Verifizierter Käufer

Das Produkt hat meine Erwartungen voll und ganz erfüllt.

Auf der Suche nach einem Bart-Trimmer bin auf dieses Produkt gestossen, welches meine Erwartungen voll und ganz erfüllt hat.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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Ja, ich empfehle dieses Produkt

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18/05/2019

Suisse

Suisse

Sehr guter Haarschneider

Handlich,guter Akku,einfache Reinigung, kann ich nur empfehlen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7450/80 Haarschneider verfasst

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  1. Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger