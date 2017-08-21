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Arrêté
Lames en titane
24 hauteurs de coupe
120 min d'autonomie pour 1 h de charge
Sabot barbe réglable et étui
Coupez tous les types de poils grâce à notre technologie supérieure DualCut, associant un élément de coupe doublement aiguisé à une réduction des frottements. L'élément de coupe innovant est conçu pour fonctionner de manière optimale jour après jour, deux fois plus vite que les tondeuses Philips classiques. Sa protection solide en acier inoxydable lui confère une durabilité inégalée.*
Obtenez une coupe parfaite et protectrice grâce aux lames auto-affûtées en acier avec revêtement titane conçues pour des performances durables, jour après jour.
Tournez la molette pour sélectionner et verrouiller simplement l'une des 23 hauteurs de coupe comprises entre 1 et 23 mm, séparées par un pas d'exactement 1 mm. Vous pouvez également retirer le sabot pour une coupe à 0,5 mm.
4.1
sur 6
252
Avis
82%
recommandent ce produit
Nagumo69
21/08/2017
France
Acheteur vérifié
Efficacité et simplicité
Cette tondeuse cheveux et barbe est d'un excellent rapport qualité / prix. Elle est simple d'utilisation et très efficace. Elle a une bonne tenu en charge. Et son design facilite sa prise en main. Très très bon produit.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse à cheveux
bibicador
21/04/2017
France
Acheteur vérifié
tres belle taille
Une coupe conforme à mes besoins. Manque un peu de souffle sur des cheveux épais mais le mode turbo aide bien.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse à cheveux
Babass5962
06/05/2015
France
Très bon produit
Très bon produit je l'utilise aussi bien pour la barbe que pour les cheveux.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7450/80 Tondeuse à cheveux
Par rapport aux précédents modèles Philips