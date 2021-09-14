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Eingestellt
Edelstahlklingen
60 Längeneinstellungen
120 Min. Akkubetrieb/1 Std. Ladezeit
Die intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht präzises Feedback zu der ausgewählten Länge. Verwenden Sie die Bedienelemente, um mühelos aus mehr als 60 Längen auszuwählen und einzustellen. Blättern Sie schnell durch die Längen, oder gehen Sie langsam durch die einzelnen kleinen Schritte von 0,2 mm.
Verwenden Sie die Bedienelemente, um die aus mehr als 60 Längeneinstellungen gewünschte Länge auszuwählen und einzustellen. Verwenden Sie den Kammaufsatz zum Schneiden mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm. Ohne Kammaufsatz erzielen Sie einen 0,5-mm-Schnitt.
Der Haarschneider verfügt über 3 verstellbare Kammaufsätze: von 1 bis 7 mm, 7 bis 24 mm und 24 bis 42 mm. Befestigen Sie einfach einen der Kammaufsätze, um aus mehr als 60 einstellbaren Schnittlängen mit exakten 0,2-mm-Schritten zwischen 1 und 7 mm bzw. 1-mm-Schritten zwischen 7 und 42 mm auszuwählen. Oder Sie verwenden den Haarschneider ohne Kammaufsatz für einen 0,5-mm-Schnitt.
4.2
von 5
233
Bewertungen
84%
empfehlen dieses Produkt.
Dani54
14/09/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Funktional
Preis-Leitung, liegt gut in der Hand und funktioniert einfach gut.
Vorteile
Akkulauzeit, Einstellungen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7460/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7460/15 Haarschneider verfasst
Schnauzi12
21/03/2021
Suisse
Verifizierter Käufer
Produkt erfüllt alle meine Erwartungen
Einfache Handhabung, geeignet zum schneiden der Haare bei Kleinkinder.
Vorteile
X
Nachteile
X
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7460/15 Haarschneider verfasst
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7460/15 Haarschneider verfasst
Classic
19/06/2019
Suisse
Das Gerät ist super
Ist alles drum herum super Kann das Geröt nur weiter wntfehlen
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7460/15 Haarschneider verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Hairclipper series 7000 HC7460/15 Haarschneider verfasst
Im Vergleich zu seinem Philips Vorgänger