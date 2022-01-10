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Arrêté
Lames en inox
60 hauteurs de coupe
120 min d'autonomie pour 1 h de charge
L'interface utilisateur intuitive vous indique précisément la hauteur de coupe sélectionnée. Les boutons vous permettent de sélectionner et de verrouiller facilement plus de 60 hauteurs de coupe différentes. Parcourez rapidement les différentes hauteurs, ou sélectionnez successivement chaque hauteur par pas de 0,2 mm.
Les boutons de commande vous permettent de sélectionner avec précision l'une des 60 hauteurs de coupe de votre choix et de la verrouiller. Utilisez le sabot pour couper vos cheveux par pas de 0,2 mm entre 1 et 7 mm, et par pas de 1 mm entre 7 et 42 mm. Vous pouvez également utiliser l'appareil sans sabot pour une coupe de près à 0,5 mm.
La tondeuse est fournie avec 3 sabots assurant une coupe de 1 à 7 mm, de 7 à 24 mm et de 24 à 42 mm. Fixez simplement l'un de ces sabots pour bénéficier de l'une des 60 hauteurs de coupe verrouillables, séparées par pas de 0,2 mm entre 1 et 7 mm, et par pas de 1 mm entre 7 et 42 mm. Vous pouvez également utiliser la tondeuse sans sabot pour une tonte à 0,5 mm.
4.2
sur 6
233
Avis
84%
recommandent ce produit
stephM
10/01/2022
France
Acheteur vérifié
très satisfait de mon achat
Précision de la coupe Robustesse de la tondeuse lames de qualité
Avantages
précision du réglage de la hauteur de coupe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse à cheveux
Alexandra artistic
12/10/2021
France
Acheteur vérifié
Précision et facilité d'utilissation!
Grande précision, au 1/10 ème de millimètre, donc un super fondu. L'auto-blocage du règlage permet de tondre en toute tranquilité. Enfin une tondeuse qui à une autonomie + longue que son temps de chargement et en + au bout de 2 min de non utilisation, elle s'éteint toute seule. Un super produit pour un prix très raisonnable. très contente!
Contre
aucun
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse à cheveux
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse à cheveux
JCB-F5UBN
17/04/2021
France
Excellente tondeuse
. Elle correspond tout à fait à mon attente. Elle est facile d'utilisation. Les réglages sont précis et on obtient facilement la hauteur de coupe désirée avec les sabots motorisés. Bonne prise en main. Bonne autonomie (A voir dans le temps). De plus elle est jolie. Bon rapport qualité prix. Je recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse à cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Hairclipper series 7000 HC7460/15 Tondeuse à cheveux
Par rapport aux précédents modèles Philips