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Trocken-Bügeleisen
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HD1301/22
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User Manual Philips Dry iron
Treten Sie stets perfekt auf! Dieses sehr kompakte und leichte Reisebügeleisen können Sie überall mitnehmen. Der Klappmechanismus und die Funktion zur Spannungsanpassung machen die Handhabung ganz einfach.
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Welches Wasser kann ich im Philips Dampfbügelsystem oder Dampfgarer verwenden?
Wie reinige ich die Bügelsohle meines Philips Dampf-/Trocken-Bügeleisens?
Mein Philips Dampfbügeleisen heizt nicht mehr auf
Meine Philips Dampfbügelstation entfernt keine Falten