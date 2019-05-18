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Arrêté
Housse de transport pour se déplacer n'importe où avec son fer de voyage.
La semelle de votre fer Philips est revêtue d'une couche antiadhésive unique pour une glisse optimale sur tous les textiles.
4.0
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Ricky
18/05/2019
België
Simpel, klein en perfect
Al heel wat jaren toert het strijkijzer samen met ons door Europa en de rest van de wereld. Met de camper vliegtuig of schip, strijkt hij alle plooien weer recht, en kun je overal te voorschijn komen. Weegt niets en past overal!! Zeer tevreden!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD1301/02 Droogstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD1301/02 Droogstrijkijzer
khaled61
10/10/2011
Nederland
handig voor vakantie
Hij is compact, makkelijk mee te nemen op vakantie.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD1301/02 Droogstrijkijzer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HD1301/02 Droogstrijkijzer