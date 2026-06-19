7 Silikon-Muffinförmchen für verschiedene Backrezepte

Deine Muffins oder Cupcakes lassen sich aus diesen Airfryer Muffinförmchen dank des flexiblen Materials ganz einfach herausnehmen. Mit ihren welligen Rändern sehen deine Muffinförmchen sogar noch besser aus! Sie bestehen aus geruchlosem Silikon, und du kannst sie reinigen und wiederverwenden!