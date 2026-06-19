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Airfryer ZubehörBackset L

HD9925/01

1 Auszeichnung

Backset L
Das Backset L bildet das perfekte Zubehör für vielseitige Rezepte mit deinem Airfryer Compact. Koche und backe köstliche Lasagne, Aufläufe, Currys, Suppen, Kuchen, Muffins und vieles mehr!
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Zubehör für meisterhaftes Backen nach Rezept

Backset L

  • 1 Backform

  • 7 Silikon-Muffinförmchen

Backform

Backform

Backform. Mit dem Philips Airfryer Backset L kannst du all deine Lieblings-Backrezepte ausprobieren. Die 1,3 l Fassungsvermögen sind ideal für die Zubereitung von Cupcakes, Brownies, kleinen Kuchen und anderen Gerichten. Ausprobieren und genießen!

7 Silikon-Muffinförmchen für verschiedene Backrezepte

7 Silikon-Muffinförmchen für verschiedene Backrezepte

Deine Muffins oder Cupcakes lassen sich aus diesen Airfryer Muffinförmchen dank des flexiblen Materials ganz einfach herausnehmen. Mit ihren welligen Rändern sehen deine Muffinförmchen sogar noch besser aus! Sie bestehen aus geruchlosem Silikon, und du kannst sie reinigen und wiederverwenden!

Maßgeschneiderte Rezepte für deinen Airfryer in der HomeID Rezepte-App

Maßgeschneiderte Rezepte für deinen Airfryer in der HomeID Rezepte-App

Die kostenlose HomeID Rezepte-App inspiriert dich mit Hunderten köstlichen Rezeptideen und Schritt-für-Schritt Anleitungen für deinen Airfryer

Technische Daten

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Auszeichnungen

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  1. Besuche www.Philips.com/NutriU, um zu sehen, ob NutriU in deinem Land erhältlich ist.