Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
HD9925/01
NA154/00R1
NA462/79
HD9200/10
HD9200/91
HD9252/91
HD9218/51
HD9219/10
HD9640/00
HD9220/30
HD9621/80
1 Backform
7 Silikon-Muffinförmchen
Backform. Mit dem Philips Airfryer Backset L kannst du all deine Lieblings-Backrezepte ausprobieren. Die 1,3 l Fassungsvermögen sind ideal für die Zubereitung von Cupcakes, Brownies, kleinen Kuchen und anderen Gerichten. Ausprobieren und genießen!
Deine Muffins oder Cupcakes lassen sich aus diesen Airfryer Muffinförmchen dank des flexiblen Materials ganz einfach herausnehmen. Mit ihren welligen Rändern sehen deine Muffinförmchen sogar noch besser aus! Sie bestehen aus geruchlosem Silikon, und du kannst sie reinigen und wiederverwenden!
Die kostenlose HomeID Rezepte-App inspiriert dich mit Hunderten köstlichen Rezeptideen und Schritt-für-Schritt Anleitungen für deinen Airfryer
Auszeichnungen
Bewertungen
Besuche www.Philips.com/NutriU, um zu sehen, ob NutriU in deinem Land erhältlich ist.