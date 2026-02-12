[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich liebe meinen Airfryer durch die Zwei übereinander gestapelte Körbe kann ich zwei Gerichte gleichzeitig machen und durch dieses Design finde ich es definitiv platzsparend. Und dazu ist er wirklich sehr edel und schick! Ich liebe das Design! Ich habe schon verschieden Gerichte zubereitet (das ein oder andere sieht man auf den Bildern) und ich bin auch da wirklich überzeugt! Es ist ein gleichmäßiges Garen in beiden Körbe egal ob Haxen die wirklich eine so tolle Kruste bekommen was mir sehr wichtig ist oder auch Muffins( besser und gleichmäßig als bei mir im Ofen), Kuchen, Pommes, Bacon, Gemüse durch gehend zufrieden! Nun kommen ich zu den Programmen und Funktionen. 6 Programme und bis zu 13 verschiedene Kochfunktionen wie Backen, Grillen, Rösten. Vollkommen ausreichend. Funktionen: Zeitfunktion (Synchronisierung), Schüttelerinnerung sehr geeignet auch wenn mehr drin ist wie Pommes oder Nuggets, und die Kopierfunktion total praktisch wenn man in beiden das gleiche oder identische Sachen zubereitet. Aber wisst ihr was ich noch sehr wichtig finde und ich glaube das sieht jeder so, dass man vor allem, wenn die Gerichte sehr fettig sind, dass man den Airfryer leicht sauber bekommt. Und dies ist hier absolut gegeben. Einfach mit Zewa auswischen und fertig. Die Beschichtung der Körbe ist wirklich der Wahnsinn und es geht einfach so leicht sauber zu machen. Selbst wenn man mal es vergessen sollte und es erst am nächsten Tag vorkommt, überhaupt kein Problem gleiches Prinzip Zewa nehmen durchwischen die Beschichtung. Ich Feier diese Beschichtung wirklich! Was ich als Idee noch hätte, in der gleichen große zwei Formen für den Air Freyer, wenn man etwas backen möchte wie ein Kuchen oder vielleicht auch mal einen Auflauf. Ich hab dies mir nun natürlich selber zugelegt, damit ich auch alles ausprobieren kann. Aber es wäre halt ein echt tolles extra wenn man das dabei hätte. Wirklich durchweg positiv und ich kann auch gar nichts Negatives berichten. Das ist mein neues Highlight in der Küche und wird wann immer es geht benutzt!