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45% weniger Platzbedarf*
2 Körbe, 2 Gerichte gleichzeitig
Gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Technologie
10L XXL-Kapazität – Ideal für die ganze Familie
Mit den clever vertikal gestapelten Körben bereitest du zwei Gerichte gleichzeitig zu und benötigst dabei 45% weniger Platz in deiner Küche im Vergleich zu herkömmlichen Heißluftfritteusen mit zwei Körben.*
Extragroße Heißluftfritteuse mit zwei 5-Liter-Garkörben. Mit einem Gesamtvolumen von 10 Litern kannst du bis zu 1,4 kg Pommes frites, 2 kg Gemüse oder 24 Hähnchenschenkel zubereiten. Jeder Korb bietet sogar Platz für ein ganzes 1,2-kg-Hähnchen.
Genieße perfekt knusprige und zarte Gerichte dank der vertikalen RapidAir-Technologie. Heiße Luft strömt von oben in den Garkorb und zirkuliert durch das innovative Seestern-Design gleichmäßig um dein Essen, sodass es jedes Mal perfekt gegart wird.
4.6
von 5
130
Bewertungen
87%
empfehlen dieses Produkt.
lubovt_9474
12/02/2026
Deutschland
Sehr gute Haushalthilfe
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Wir, als Familie sind sehr zufrieden und begeistert von dem Gerät. Es spart uns viel mehr Zeit beim Kochen. Schnell, gesund und praktisch. Wir nutzen den jeden Tag. Super toll zum backen und frittieren, Pommes werden knusprig und viel Platz vor allem ist auch Vorteil! Und das beste ist - das du die Körbe in der Spülmaschine spülen kannst!
Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben verfasst
Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben verfasst
svetlanal22_5265
09/12/2025
Deutschland
Toll
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Airfryer NA462_70. Das Gerät arbeitet leise, schnell und gart das Essen gleichmäßig. Die Speisen werden außen knusprig und innen saftig – ganz ohne überschüssiges Öl. Besonders gefällt mir das große Fassungsvermögen, das perfekt für die ganze Familie ist. Die Reinigung ist ebenfalls sehr einfach, da der Korb und die Form leicht zu waschen sind. Ich kann dieses Gerät jedem empfehlen, der gesünder und schneller kochen möchte!
Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben verfasst
Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben verfasst
cornylie_7519
08/12/2025
Deutschland
Große Körbe - trotzdem platzsparend
[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der Stacked Dual Basket Airfryer von Philips ist fantastisch. Durch die Anordnung der beiden Körbe übereinander ist er sehr platzsparend. Die Körbe sind schön groß. Dank der Beleuchtung der Körbe hat man den Garvorgang jederzeit im Blick. Der Airfryer arbeitet leise und ist sehr leistungsstark. Die Speisen sind so schnell und unkompliziert zubereitet. Alles ist zart, saftig, knusprig und schmeckt. Alles am Philips Airfryer macht einfach einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Wir sind begeistert und möchten nicht mehr darauf verzichten.
Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben verfasst
Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben verfasst
Im Vergleich zu anderen Philips Airfryern
Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes frites aus einer herkömmlichen Fritteuse
Interne Labormessung NA46x mit Lachs und Hähnchenbrust im Vergleich zur Verwendung eines Backofens der Klasse A. Die Ergebnisse können je nach Rezept variieren