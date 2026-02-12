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4000 SeriesPhilips Airfryer Stacked Dual Basket

NA462/79

4.6
| (130) Bewertungen | 87% empfehlen dieses Produkt.
Doppelter Genuss, halber Platzbedarf
Mit seinen übereinander gestapelten Körben ermöglicht der Stacked Dual Basket Airfryer die Zubereitung von zwei Gerichten gleichzeitig und spart dabei wertvollen Platz in deiner Küche. Dank der innovativen Vertical RapidAir-Technologie werden deine Speisen perfekt knusprig, zart und gleichmäßig gegart.
Alle Vorteile anzeigen

Clever gestapelt: Zwei Gerichte gleichzeitig – 45 % weniger Stellfläche in deiner Küc...

Doppelter Genuss, halber Platzbedarf

  • 45% weniger Platzbedarf*

  • 2 Körbe, 2 Gerichte gleichzeitig

  • Gleichmäßig gegarte Speisen dank RapidAir Technologie

  • 10L XXL-Kapazität – Ideal für die ganze Familie

Zwei Airfryer auf der Fläche von einem

Zwei Airfryer auf der Fläche von einem

Mit den clever vertikal gestapelten Körben bereitest du zwei Gerichte gleichzeitig zu und benötigst dabei 45% weniger Platz in deiner Küche im Vergleich zu herkömmlichen Heißluftfritteusen mit zwei Körben.*

XXL-Kapazität

XXL-Kapazität

Extragroße Heißluftfritteuse mit zwei 5-Liter-Garkörben. Mit einem Gesamtvolumen von 10 Litern kannst du bis zu 1,4 kg Pommes frites, 2 kg Gemüse oder 24 Hähnchenschenkel zubereiten. Jeder Korb bietet sogar Platz für ein ganzes 1,2-kg-Hähnchen.

Knusprig und gleichmäßig gegart mit bis zu 90% weniger Fett**

Knusprig und gleichmäßig gegart mit bis zu 90% weniger Fett**

Genieße perfekt knusprige und zarte Gerichte dank der vertikalen RapidAir-Technologie. Heiße Luft strömt von oben in den Garkorb und zirkuliert durch das innovative Seestern-Design gleichmäßig um dein Essen, sodass es jedes Mal perfekt gegart wird.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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Bewertungen

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4.6

von 5

130

Bewertungen

87%

empfehlen dieses Produkt.

12/02/2026

Deutschland

Deutschland

Sehr gute Haushalthilfe

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Wir, als Familie sind sehr zufrieden und begeistert von dem Gerät. Es spart uns viel mehr Zeit beim Kochen. Schnell, gesund und praktisch. Wir nutzen den jeden Tag. Super toll zum backen und frittieren, Pommes werden knusprig und viel Platz vor allem ist auch Vorteil! Und das beste ist - das du die Körbe in der Spülmaschine spülen kannst!

Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben verfasst

Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben verfasst

09/12/2025

Deutschland

Deutschland

Toll

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin sehr zufrieden mit dem Philips Airfryer NA462_70. Das Gerät arbeitet leise, schnell und gart das Essen gleichmäßig. Die Speisen werden außen knusprig und innen saftig – ganz ohne überschüssiges Öl. Besonders gefällt mir das große Fassungsvermögen, das perfekt für die ganze Familie ist. Die Reinigung ist ebenfalls sehr einfach, da der Korb und die Form leicht zu waschen sind. Ich kann dieses Gerät jedem empfehlen, der gesünder und schneller kochen möchte!

Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben verfasst

Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben verfasst

08/12/2025

Deutschland

Deutschland

Große Körbe - trotzdem platzsparend

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der Stacked Dual Basket Airfryer von Philips ist fantastisch. Durch die Anordnung der beiden Körbe übereinander ist er sehr platzsparend. Die Körbe sind schön groß. Dank der Beleuchtung der Körbe hat man den Garvorgang jederzeit im Blick. Der Airfryer arbeitet leise und ist sehr leistungsstark. Die Speisen sind so schnell und unkompliziert zubereitet. Alles ist zart, saftig, knusprig und schmeckt. Alles am Philips Airfryer macht einfach einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Wir sind begeistert und möchten nicht mehr darauf verzichten.

Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben verfasst

Diese Bewertung wurde für Philips Airfryer 4000 Series mit zwei aufeinander gestapelten Körben verfasst

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Haftungsausschlüsse

  1. Im Vergleich zu anderen Philips Airfryern

  2. Im Vergleich zu selbstgemachten Pommes frites aus einer herkömmlichen Fritteuse

  3. Interne Labormessung NA46x mit Lachs und Hähnchenbrust im Vergleich zur Verwendung eines Backofens der Klasse A. Die Ergebnisse können je nach Rezept variieren