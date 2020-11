Verwendung auch mit Leitungswasser³

Dank der Möglichkeit zur Nutzung von Leitungs-, abgefülltem oder destilliertem Wasser³ ist es mit dem DreamStation Go Warmluftbefeuchter nicht mehr notwendig, sperrige und schwere Wasserkanister mitnehmen oder am Reiseziel nach destilliertem Wasser zu suchen. So können Sie ohne schweres Gepäck verreisen und dennoch den gleichen Komfort wie bei der Warmluftbefeuchtung zuhause genießen.