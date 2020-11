Une humidification intelligente tout au long de la nuit

DreamStation Go est équipé d’une technologie économe en eau conçue pour vous offrir une nuit complète d’humidification chauffante⁴ grâce à la surveillance active de l’environnement et des paramètres de traitement, et au réglage automatique de l’administration d’humidité lorsque le temps cible de l’humidificateur est activé. En outre, si vous ne remplissez pas assez l’humidificateur ou si vous oubliez de le remplir, notre fonction d’arrêt de la plaque chauffante prend le relais pour éviter que de l’air sec et inconfortable ne vous soit administré pour le reste de la nuit.