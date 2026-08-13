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Eingestellt
HI570
Mit dem Tropf-Stopp-System Ihres Philips Dampfbügeleisens können empfindliche Gewebe bei niedrigen Temperaturen gebügelt werden, ganz ohne Fleckenbildung durch Wassertropfen.
Der Akkubetrieb ermöglicht ein Maximum an Bewegungsfreiheit und Manövrierfähigkeit. Das kabellose Bügeln empfiehlt sich insbesonders für Kleidungsstücke, die ständig auf dem Bügelbrett zurechtgerückt werden müssen. Gleichzeitig wird das Bügeleisen aufgeladen. Beim Bügeln mit gleichmäßiger Hitze empfiehlt sich die Verwendung eines Kabels. Mit dem entsprechenden Schalter können Sie ganz einfach zwischen der Verwendung mit oder ohne Kabel sowie der Aufbewahrung auf der Halterung hin- und herschalten.
Die robuste Aluminium-Bügelsohle gleitet mühelos über alle Stoffe, ist kratzfest und lässt sich einfach reinigen.
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