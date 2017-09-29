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Eingestellt

InfraCare Infrarotlampe

HP3641

4.1
| (7) Bewertungen
Nachhaltige Schmerzlinderung
Philips InfraCare hilft bei Muskel- und Gelenkschmerzen. Die Wärme der 650 Watt starken Infrarotlampe ist äußerst wohltuend und dringt tief in die Haut ein. Sie regt die Blutzirkulation an und lindert Schmerzen auch auf großen Flächen (60 x 40 cm, dies entspricht einer Körperhälfte).
Alle Vorteile anzeigen

Infrarot-Wärme, die tief in das Gewebe eindringt

Nachhaltige Schmerzlinderung

  • 650 W

  • Behandlung einer Körperhälfte

  • 63,5 cm hoch

650 Watt starke Infrarot-Halogenlampe

650 Watt starke Infrarot-Halogenlampe

Philips InfraCare HP 3643 wurde für eine wirkungsvolle Schmerzbehandlung an Körperstellen von bis zu 60 x 40 cm (z. B. der gesamte Rückenbereich, beide Schultern mit Nackenbereich oder die Oberschenkel) entwickelt. Das InfraCare basiert auf der innovativen Infrarot-Halogenlampen-Technologie. Das spezielle Design, der Filter und die 650 Watt starke Halogenlampe wurden im Hinblick auf eine möglichst großflächige Behandlung (60 x 40 cm, dies entspricht einer Körperhälfte) optimiert. Die ausgestrahlte Wärme wird im Verhältnis zu herkömmlichen Lampen als angenehmer empfunden, da Infrarotwärme gleichmäßiger auf den zu behandelnden Bereich einwirkt.

Verstellbarer Winkel mit Drehfunktion

Verstellbarer Winkel mit Drehfunktion

Aufgrund der vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten eignet sich das InfraCare HP 3643 sehr gut für großflächige Behandlungen einer Körperhälfte in verschiedenen Positionen (z. B. auf einem Bett oder einem Sofa liegend). Neben der Höhenanpassung kann das Gehäuse genau auf die zu behandelnde Körperstelle ausgerichtet werden, da es sich in horizontaler und vertikaler Richtung verstellen (90 Grad nach links/rechts) und nach oben und unten neigen lässt (45 Grad).

Tief eindringende Infrarotwärme

Tief eindringende Infrarotwärme

Infrarotlicht trägt erwiesenermaßen bedeutend zur Linderung von Muskelschmerzen und Beschwerden durch steife Gelenke bei. Die wohltuende Wärme des Infrarotlichts dringt tief in die Haut ein, regt die Blutzirkulation an und wärmt die Muskeln auf. Die beruhigende Wärme lockert und entspannt Ihre Muskeln. Da Wärme das Körpergewebe flexibler macht, wirkt sie sich positiv auf die allgemeine Beweglichkeit aus und lindert Gelenkversteifungen.

Technische Daten

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Bewertungen

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4.1

von 5

7

Bewertungen

4
3
1

29/09/2017

Deutschland

Deutschland

Bin Zufrieden

Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP3641 InfraCare Infrarotlampe verfasst

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Diese Bewertung wurde für HP3641 InfraCare Infrarotlampe verfasst

02/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

this product was so versatile. read the review

when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..

Vorteile

variable control

Nachteile

Cannot replace the infrared halogen lamp.

Diese Bewertung wurde für HP3641 InfraCare infrared lamp verfasst

Diese Bewertung wurde für HP3641 InfraCare infrared lamp verfasst

28/01/2017

Italia

Italia

uno dei migliori acquisti della mia vita

un piccolo sole in casa! sui dolori funziona davvero e anche solo come sveglia è imperdibile.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare verfasst

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Diese Bewertung wurde für HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare verfasst

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