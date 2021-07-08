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  • Lang anhaltende Stylingergebnisse
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SalonStraight ProHaarglätter

HP4669/20

5
| (1) Bewertung | 100% empfehlen dieses Produkt.
Lang anhaltende Stylingergebnisse
Jetzt können Sie Ihre Haare wie beim Profi mit einer professionellen Stylingtemperatur von 215 °C stylen. Dank der besonders glatten Turmalin-Keramikplatten und einer gleichmäßigen Wärmeverteilung mit der Even Heat-Technologie erhalten Sie perfekte und lang anhaltende Stylingergebnisse.
Alle Vorteile anzeigen

SalonStraight Pro

Lang anhaltende Stylingergebnisse

  • 215 °C

  • Turmalin-Keramik

Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.

Digitale Temperatureinstellungen für glatte Ergebnisse bei jedem Haartyp

Digitale Temperatureinstellungen für glatte Ergebnisse bei jedem Haartyp

Dank der digitalen Temperatureinstellungen können Sie schnell die benötigte Funktion auswählen oder die Stylingtemperatur über die Digitalanzeige anpassen. So können Sie die perfekte Temperatur für die besonderen Bedürfnisse Ihrer Haare auswählen. Das Ergebnis ist perfektes Styling auf Knopfdruck.

215 °C hohe Temperatur für ein perfektes Styling wie vom Friseur

Mithilfe dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern, und Sie erhalten den perfekten Look, als würden Sie gerade vom Friseur kommen.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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Bewertung

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empfehlen dieses Produkt.

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08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Einfach nur HighTec Genial!

Ich habe heute dieses Gerät gebraucht erworben und es macht mich jetzt schon glücklich. LED Infrarottechnik vom Feinsten. 120-215 Grad einfach per Knopf +/-einstellen und schon wird's warm.

Vorteile

Einfache Handhabung und zackig schnell heiß

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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