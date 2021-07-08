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  • Des résultats de longue durée dignes d'un professionnel
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Arrêté

SalonStraight ProLisseur

HP4669/20

5
| (1) Avis | 100% recommandent ce produit
Des résultats de longue durée dignes d'un professionnel
À vous le lissage longue durée, avec ce lisseur proposant une température allant jusqu'à 215 °C, des plaques céramique/tourmaline ultra-douces qui permettent une répartition uniforme de la chaleur.
Voir tous les avantages

SalonStraight Pro

Des résultats de longue durée dignes d'un professionnel

  • 215 °C

  • Céramique tourmaline

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Plaques céramiques pour un résultat brillant et plus de glisse

Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.

Réglage numérique de la température : lissage exceptionnel sur tout type de cheveux

Réglage numérique de la température : lissage exceptionnel sur tout type de cheveux

Le réglage numérique de la température permet de sélectionner rapidement la fonction souhaitée, ou de régler la température grâce à l'écran LCD. Vous obtenez ainsi la température idéale pour vos cheveux et vos besoins. Résultat : une coiffure exceptionnelle d'une simple pression sur un bouton.

Température de 215 °C pour des résultats dignes d'un professionnel

La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle, digne d'un professionnel.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Avis

100%

recommandent ce produit

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08/07/2021

Deutschland

Deutschland

Einfach nur HighTec Genial!

Ich habe heute dieses Gerät gebraucht erworben und es macht mich jetzt schon glücklich. LED Infrarottechnik vom Feinsten. 120-215 Grad einfach per Knopf +/-einstellen und schon wird's warm.

Avantages

Einfache Handhabung und zackig schnell heiß

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter

Oui, je recommande ce produit

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