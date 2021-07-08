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Arrêté
215 °C
Céramique tourmaline
Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.
Le réglage numérique de la température permet de sélectionner rapidement la fonction souhaitée, ou de régler la température grâce à l'écran LCD. Vous obtenez ainsi la température idéale pour vos cheveux et vos besoins. Résultat : une coiffure exceptionnelle d'une simple pression sur un bouton.
La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle, digne d'un professionnel.
5.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
Tommij ,-)
08/07/2021
Deutschland
Einfach nur HighTec Genial!
Ich habe heute dieses Gerät gebraucht erworben und es macht mich jetzt schon glücklich. LED Infrarottechnik vom Feinsten. 120-215 Grad einfach per Knopf +/-einstellen und schon wird's warm.
Avantages
Einfache Handhabung und zackig schnell heiß
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SalonStraight Pro HP4669/21 Haarglätter
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