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Eingestellt
Tag für Tag schönes, glänzendes Haar
Jeden Tag glattes, glänzendes Haar. Der SalonAirstylist Ion 1.000 W verbindet Ionentechnologie, vier Stylingaufsätze und professionelle Leistung. Damit gehört krauses Haar der Vergangenheit an.
1.000 W
Keramik
4 Aufsätze
Dieser Styler verfügt über ein 1.000 W starkes Heizelement für sanftes und gleichzeitig effektives Trocknen und Stylen.
Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.
Dieser bedienungsfreundliche Styler ist sowohl eine Stylingbürste als auch ein Lockenstab. Die Borsten lassen sich auf Knopfdruck in die Bürste einziehen, sodass Sie den Styler ganz einfach aus Ihrem Haar ziehen können.
4.6
von 5
7
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Kuhn8002
16/03/2014
Suisse
Super Produkt!
Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Salon Airstylist Ion HP4674 Styler verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Phoebe
19/06/2012
Suisse
das beste was es gibt für störrisches haar
mit dem airstyler lassen sich schöne glänzende und haltbare locken frisieren. das gerät erreicht mühelos die dazu notwendige temperatur und ist einfach im handling. ich benutze je nach lust und laune jeweils den grossen aufsatz mit der keramikbeschichtung oder den kleineren mit den einziehbaren borsten. einziger jedoch grosser wermutstropfen ist, dass bei täglichem gebrauch nach ca. 1.5 jahren genau die temperatur ein problem wird und die plastikteile weich werden, spätestens wenn sich der keramikaufsatz aus der halterung löst wird ersatz fällig. mangels alternativen lande ich immer wieder beim airstyler und bin dann wieder 1.5 jahre happy, bis der beschaffungs-stress wieder beginnt.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Häxli
04/10/2018
Deutschland
Philips airstylist ion
Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...
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