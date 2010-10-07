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Arrêté
Chaque jour, des cheveux lisses et brillants
Obtenez chaque jour des cheveux lisses et brillants. Le SalonAirstylist Ion 1 000 W combine la technologie ionique, quatre accessoires et une puissance de séchage professionnelle contre les frisottis !
1 000 W
Céramique
4 accessoires
Cette brosse coiffante est équipée d'une résistance chauffante de 1 000 W, pour un flux d'air optimal et une puissance de séchage douce.
La technologie ionique assure un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique, préservent les cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.
Cette brosse soufflante simple d'utilisation combine brosse et fer à boucler. Les picots se rétractent en une pression sur le bouton, permettant ainsi à l'appareil de glisser le long de vos cheveux. Résultat : de superbes boucles.
4.6
sur 6
7
Avis
100%
recommandent ce produit
31072002
07/10/2010
France
c'est parmi les plus meilleur produit de ma vie quotidienne
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Salon Airstylist Ion HP4674 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Salon Airstylist Ion HP4674 Brosse soufflante
Häxli
04/10/2018
Deutschland
Philips airstylist ion
Für mich das beste was es gibt... Habe das neue model probiert und gleich wieder verschenkt...das alte model viel besser.. Benutze es schon seit 7 Jahren hoffe es bleibt noch lange im Sortiment habe mir bereits eines gekauft auf vohrrat...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Kuhn8002
16/03/2014
Suisse
Super Produkt!
Ich benutze das immer. Kann nur weiter empfehlen!!! Habe im Aussland neu model gekauft, aber sie ist nicht so stark!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Salon Airstylist Ion HP4674 Styler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Salon Airstylist Ion HP4674 Styler