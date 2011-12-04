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SalonMultistylistMulti-Styler

HP4696/10

3.4

| (10) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.

Kreative Looks, gleichzeitige Pflege

Unzählige Stylingmöglichkeiten. Der SalonMultistylist 8 in 1 bietet acht verschiedene Keramik-Styling-Aufsätze für absolute Freiheit beim Styling.

Alle Vorteile anzeigen

SalonSuper Stylist

Kreative Looks, gleichzeitige Pflege

Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Keramikplatten für ausgezeichnete Gleitfähigkeit und glänzendes Haar

Keramik ist von Natur aus mikroskopisch glatt und haltbar und eignet sich daher bestens als Material für Platten von Haarglättern. Die Platten gleiten mühelos durch Ihr Haar, und es wird perfekt glänzend.

Glätteraufsatz für schönes, elegantes Haar

Die Keramikplatten gleiten mühelos durch Ihr Haar und verleihen perfekte Glättung und Glanz.

Aufsteckbürste für mehr Volumen und schöne Wellen

Aufsteckbürste für mehr Volumen und schöne Wellen

Dieses Zubehörteil kann einfach aufgesteckt werden und eignet sich für mehr Volumen und einen schönen welligen Look.

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Ersatzteil oder Zubehör finden

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.4

von 5

10

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

2

04/12/2011

Nederland

Nederland

Prima product

Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.

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Diese Bewertung wurde für SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler verfasst

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13/07/2016

Deutschland

Deutschland

Nach einige Jahre immer noch gut

Ich besitze dieses Set jetzt schon ein paar Jahre und es funktioniert heute noch genauso wie damals. Die Handhabung ist recht simpel, ich persönlich bin nur etwas Hitze empfindlich und warte kurz bevor ich Wechsel oder anfange zu frisieren. Das Ergeniss der verschiedensten Aufsätze ist tadellos und mit der richtigen Pflege auch lange haltbar. Durch die praktische Tasche und gut zum verstauen.

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Diese Bewertung wurde für SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler verfasst

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21/06/2014

United Kingdom

United Kingdom

Please put a video

Its nice but I cant use it well please put a video on net About how to use. Thanks

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Diese Bewertung wurde für HP4696/37 Multi-Styler verfasst

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