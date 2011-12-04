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Arrêté
Créez votre style en prenant soin de vos cheveux.
Envie de changer de coiffure comme bon vous semble ? Le Salon Multistylist 8-en-1 s'accompagne de huit accessoires de coiffage polyvalents en céramique. Idéal pour créer tous les styles dont vous rêvez... et bien plus encore.
Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.
Les plaques en céramique glissent sans effort dans vos cheveux, pour les rendre exceptionnellement lisses et brillants.
Cet accessoire se fixe facilement sur le fer pour un effet volume et pour créer des coiffures ondulées.
3.4
sur 6
10
Avis
80%
recommandent ce produit
whjsmulders
04/12/2011
Nederland
Prima product
Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
yanne
26/03/2012
France
Pas mal du tout
Je ne me sers pas des plaques pour lisser, mais le produit en général reste très sympa et moi je l'adore pour donner un style à mes cheveux en soirée par exemple. Par contre ayant un cheveux assez lourd, les boucles ne tiennent pas assez longtemps par exemple, donc ne pas hésiter sur la mousse coiffante ou la laque pour un effet longue durée.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SalonMultistylist HP4696/22 Brosse multi-styles
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SalonMultistylist HP4696/22 Brosse multi-styles
NadjaN
13/07/2016
Deutschland
Nach einige Jahre immer noch gut
Ich besitze dieses Set jetzt schon ein paar Jahre und es funktioniert heute noch genauso wie damals. Die Handhabung ist recht simpel, ich persönlich bin nur etwas Hitze empfindlich und warte kurz bevor ich Wechsel oder anfange zu frisieren. Das Ergeniss der verschiedensten Aufsätze ist tadellos und mit der richtigen Pflege auch lange haltbar. Durch die praktische Tasche und gut zum verstauen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SalonMultistylist HP4696/10 Multi-Styler