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Eingestellt
Einfaches Trocknen und Stylen vom Ansatz bis zur Haarspitze
Sie möchten perfektes Styling für glatte Haare? Der SalonDry 'n Straight bietet 1800 W Ionen-Trockenleistung sowie einen federnden Kammaufsatz für ein perfektes Stylingergebnis.
1800 W
Federnder Kammaufsatz
IonBoost
Der Luftstrom wird auf den Aufsatz geleitet, während er durch das Haar gleitet, und erzielt so schönere und glattere Ergebnisse als jemals zuvor. Der Aufsatz kann für ein genaues Glätten oder für Korrekturen verwendet werden.
Der federnde Kammaufsatz passt sich den Konturen Ihrer Kopfhaut an und ermöglicht das Glätten des Haars vom Ansatz bis zu den Spitzen.
Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.
4.0
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
Cri4
28/04/2024
Italia
Ottimo e manca!
Uno dei migliori mai avuti. Il pettine liscia meglio del parru chiede. Lo rivorrei ma le cose intelligenti non vengono più prodotte
Vorteile
Pettine
Nachteile
Nessuno
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W verfasst
INES
04/04/2014
France
PARFAIT!!!!!!!!!!!!!
ce produit est incroyable!facile à magner,simple d'utilisation,rapide et donne des résultats impréssionants en quelques minutes,l'outil qu'il nous fallait pour des cheveux lisses brillants soyeux doux TOUT quoi!!!!je n'ajoutterai que 2 choses:ACHETEZ!!!!!merci à PHILIPS et BIGUINE . il fallait vraiment y penser à un séche cheveux pareil.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux verfasst
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Ladybird
24/07/2012
United Kingdom
Longlasting
My husband bought this for me as he saw that I was constantly complaining about my previous hairdryer/styler. This proved to be an excellent replacement. I have now used it for 3 years and it has worked wonders whether I have simply wanted to dry my hair, straighten it or curl. It is a powerful device and suitable for me as I have a lot of hair, thick and long which takes quite a long time to do. It does not power off like other hair dryers I have used. So am really pleased with it. thank you Philips.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für HP4867/17 Hairdryer verfasst
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