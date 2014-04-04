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Arrêté

SalonDry 'n StraightSèche-cheveux

HP4867/00

4

| (3) Avis | 100% recommandent ce produit

Séchez et lissez vos cheveux des racines aux pointes

Envie de cheveux lisses et brillants une fois séchés ? Le SalonDry ‘n’ Straight fournit une puissance de séchage de 1 800 W ; il est doté d'une fonction ionique et d'un peigne flottant pour un lissage exceptionnel, des racines aux pointes.

Voir tous les avantages

SalonDry 'n Straight

Séchez et lissez vos cheveux des racines aux pointes

  • 1 800 W

  • Peigne flottant

  • Fonction ionique

Le peigne lissant retient vos cheveux et les guide facilement

Le flux d'air est envoyé vers le peigne tandis qu'il passe dans les cheveux, pour un lissage impeccable, plus facilement que jamais. Ce peigne peut être utilisé pour le lissage de précision ou pour les retouches.

Le peigne flottant vous permet de lisser vos cheveux des racines aux pointes

Le peigne flottant suit les contours de votre tête et vous permet de lisser vos cheveux des racines jusqu'aux pointes.

1 800 W pour des résultats exceptionnels

1 800 W pour des résultats exceptionnels

Ce sèche-cheveux de 1 800 W produit un niveau optimal de flux d'air et de puissance de séchage, pour des résultats exceptionnels tous les jours.

Spécificités Techniques

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4.0

sur 6

3

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
1

04/04/2014

France

France

PARFAIT!!!!!!!!!!!!!

ce produit est incroyable!facile à magner,simple d'utilisation,rapide et donne des résultats impréssionants en quelques minutes,l'outil qu'il nous fallait pour des cheveux lisses brillants soyeux doux TOUT quoi!!!!je n'ajoutterai que 2 choses:ACHETEZ!!!!!merci à PHILIPS et BIGUINE . il fallait vraiment y penser à un séche cheveux pareil.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SalonDry 'n Straight HP4867/39 Sèche-cheveux

28/04/2024

Italia

Italia

Ottimo e manca!

Uno dei migliori mai avuti. Il pettine liscia meglio del parru chiede. Lo rivorrei ma le cose intelligenti non vengono più prodotte

Avantages

Pettine

Contre

Nessuno

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Cet avis a été rédigé pour Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W

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Cet avis a été rédigé pour Philips SalonDry 'n Straight Asciugacapelli HP4867/20 Con ionizzatore e pettine flessibile da 1800 W

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Longlasting

My husband bought this for me as he saw that I was constantly complaining about my previous hairdryer/styler. This proved to be an excellent replacement. I have now used it for 3 years and it has worked wonders whether I have simply wanted to dry my hair, straighten it or curl. It is a powerful device and suitable for me as I have a lot of hair, thick and long which takes quite a long time to do. It does not power off like other hair dryers I have used. So am really pleased with it. thank you Philips.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour HP4867/17 Hairdryer

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