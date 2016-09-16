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  • Schnelles Trocknen und besonders glänzende Haare
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Eingestellt

DryCare EssentialHaartrockner

HP4935/22

4.8
| (5) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles Trocknen und besonders glänzende Haare
Der SalonDry Active ION Haartrockner verbindet Ionen-Technologie und 2000 W Trockenleistung für schnelles Trocknen und attraktiven Glanz bei optimaler Pflege. Ein Haartrockner, der seinesgleichen sucht.
Alle Vorteile anzeigen

SalonDry Active ION Haartrockner

Schnelles Trocknen und besonders glänzende Haare

  • Ionisierungsfunktion

  • 2.000 W

  • 6 Hitze- und Geschwindigkeitsstufen

  • Kaltstufe

Professionelle Leistung von 2000 W für perfektes Volumen wie vom Friseur

Professionelle Leistung von 2000 W für perfektes Volumen wie vom Friseur

Ionisierungsfunktion für glänzendes und glattes Haar

Ionisierungsfunktion für glänzendes und glattes Haar

6 flexibel einstellbare Gebläse- und Heizstufen

6 flexibel einstellbare Gebläse- und Heizstufen

Technische Daten

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4.8

von 5

5

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

3
2
1

16/09/2016

Italia

Italia

Verifizierter Käufer

Piccolo, leggero, efficace.

Se cercate un phon piccolo ma non minuscolo, che sia leggero, facilmente portatile e comunque sufficientemente potente da asciugare anche capelli lunghi, questo è il vostro phon.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli verfasst

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21/08/2013

Italia

Italia

prodotto eccellente

prodotto molto buono e prezzo modico, rapporto qualità-prezzo eccellente

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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20/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Best Buy

This Hairdyer is extremely good value for money Its Lightweight, easy to hold and works very well A really "Must Have" product

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Essential HP4935/22 Hairdryer verfasst

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