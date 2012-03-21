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Arrêté
Fonction ionique
2 000 W
6 réglages de température et de vitesse
Bouton air froid
4.8
sur 6
5
Avis
100%
recommandent ce produit
mamanounou
21/03/2012
France
Je recherchai un produit précis que vous ne faites plus , j'ai donc pris ce modèle mais preferai celui que j'avais avant dommage il n'existe plus!!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SalonDry Active ION HP4935/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SalonDry Active ION HP4935/00 Sèche-cheveux
AlessandraG17
16/09/2016
Italia
Acheteur vérifié
Piccolo, leggero, efficace.
Se cercate un phon piccolo ma non minuscolo, che sia leggero, facilmente portatile e comunque sufficientemente potente da asciugare anche capelli lunghi, questo è il vostro phon.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli
Mark52
21/08/2013
Italia
prodotto eccellente
prodotto molto buono e prezzo modico, rapporto qualità-prezzo eccellente
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli