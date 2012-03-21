ProduitsAssistance
de/fr

Payez plus tard avec Klarna

D'offres exclusives pour les membres Philips.

Livraison gratuite des CHF40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Séchage rapide et brillance ultime
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Séchage rapide et brillance ultime
  • Séchage rapide et brillance ultime
  • Séchage rapide et brillance ultime
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Séchage rapide et brillance ultime
  • Séchage rapide et brillance ultime

Arrêté

DryCare EssentialSèche-cheveux

HP4935/22

4.8
| (5) Avis | 100% recommandent ce produit
Séchage rapide et brillance ultime
Le sèche-cheveux SalonDry Active ION associe technologie ionique et puissance de 2 000 W. Séchage rapide et brillance ultime, pour un brushing parfait.
Voir tous les avantages

Sèche-cheveux SalonDry Active ION

Séchage rapide et brillance ultime

  • Fonction ionique

  • 2 000 W

  • 6 réglages de température et de vitesse

  • Bouton air froid

Puissance professionnelle de 2 000 W pour un résultat impeccable

Puissance professionnelle de 2 000 W pour un résultat impeccable

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique pour des cheveux brillants et sans frisottis

6 réglages de température et vitesse sur mesure

6 réglages de température et vitesse sur mesure

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 6

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

21/03/2012

France

France

Je recherchai un produit précis que vous ne faites plus , j'ai donc pris ce modèle mais preferai celui que j'avais avant dommage il n'existe plus!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SalonDry Active ION HP4935/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour SalonDry Active ION HP4935/00 Sèche-cheveux

16/09/2016

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Piccolo, leggero, efficace.

Se cercate un phon piccolo ma non minuscolo, che sia leggero, facilmente portatile e comunque sufficientemente potente da asciugare anche capelli lunghi, questo è il vostro phon.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

21/08/2013

Italia

Italia

prodotto eccellente

prodotto molto buono e prezzo modico, rapporto qualità-prezzo eccellente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.