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  • Sichere und schnelle Rasur
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Eingestellt

SatinShave EssentialElektrischer Nass- und Trockenrasierer

HP6306/00

3.7

| (6) Bewertungen

Sichere und schnelle Rasur

Mit diesem universellen Rasierer können Sie Ihren ganzen Körper schnell, einfach und sicher rasieren. Das Geheimnis ist der kleine Scherkopf, der schnell Haare entfernt und gleichzeitig Ihre Haut schützt. Erleben Sie seidenglatte Haut nach jeder Anwendung!

Alle Vorteile anzeigen

Sichere und schnelle Rasur

  • für Beine

  • Rasierer mit einer Scherfolie

  • Batteriebetrieben

Nass und trocken in der Badewanne oder Dusche verwendbar

Nass und trocken in der Badewanne oder Dusche verwendbar

Für eine sanfte und komfortable Verwendung unter der Dusche oder in der Badewanne mit Anti-Rutsch-Griff für eine optimale Nass- und Trockenenthaarung einsetzbar.

Batteriebetrieben

Batteriebetrieben

Rasieren, wo es Ihnen gefällt – mit diesem kabellosen Ladyshaver

Hypoallergene Folie

Hypoallergene Folie

Hypoallergene Folie verhindert Hautirritationen

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3.7

von 5

6

Bewertungen

3

07/10/2015

France

France

ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance

c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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02/01/2014

España

España

rapida y eficaz

rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo verfasst

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Diese Bewertung wurde für SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo verfasst

18/10/2011

France

France

tres bon produit

produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche verfasst

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