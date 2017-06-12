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Eingestellt

SatinShave EssentialElektrischer Nass- und Trockenrasierer

HP6342/00

4
| (139) Bewertungen | 81% empfehlen dieses Produkt.
Sichere und schnelle Rasur
Mit diesem universellen Rasierer können Sie Ihren ganzen Körper schnell, einfach und sicher rasieren. Das Geheimnis ist der kleine Scherkopf, der schnell Haare entfernt und gleichzeitig Ihre Haut schützt. Erleben Sie seidenglatte Haut nach jeder Anwendung!
Alle Vorteile anzeigen

Sichere und schnelle Rasur

  • für Beine

  • Rasierer mit einer Scherfolie

  • Akkubetrieben

Sicheres Rasiersystem für die ultimative Hautpflege

Sicheres Rasiersystem für die ultimative Hautpflege

Der kleine Scherkopf schützt Ihre Haut und hinterlässt nach jeder Anwendung eine sanfte und seidenglatte Haut

Ergonomischer Profilgriff

Ergonomischer Profilgriff

Für hohen Komfort

Nass und trocken in der Badewanne oder Dusche verwendbar

Nass und trocken in der Badewanne oder Dusche verwendbar

Für eine sanfte und komfortable Verwendung unter der Dusche oder in der Badewanne mit Anti-Rutsch-Griff für eine optimale Nass- und Trockenenthaarung einsetzbar.

Technische Daten

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4.0

von 5

139

Bewertungen

81%

empfehlen dieses Produkt.

12/06/2017

Deutschland

Deutschland

Leichte Bedienung

Der Rasierer ist sehr gut zu bedienen auch für einen neuling auf dem gebiet elektrisches rasieren. Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät

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02/07/2018

Österreich

Österreich

Top Produkt

Einfache Bedienung, leistungsstark. Praktisch zum mitnehmen auf Reisen

Ja, ich empfehle dieses Produkt

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27/06/2018

Österreich

Österreich

Dieser Nass-Trockenrasier ist sehr handlich

Ich bin von der Handhabung des Rasierers angenehm überrracht.Der Rasierer liegt super in der Hand und was ich auch sehr gut finde ist das man ihn auch mit unter der Dusche benutzen kann,da der Rasierer sowohl zur trockener als wie auch nass Rasur geeignet ist

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