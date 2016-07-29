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Arrêté
pour les jambes
Rasoir à grille flottante
Fonctionne avec piles
Les têtes de rasage protègent votre peau et la laissent douce et lisse
Pour une manipulation confortable
Doux et agréable sous la douche ou dans le bain, avec une poignée antidérapante pour une utilisation parfaite sur une peau sèche ou humide.
4.0
sur 6
139
Avis
81%
recommandent ce produit
KEKEPANIA
29/07/2016
France
superbe efficacité
superbe efficacité pour toutes les zones, facile, maniable et ne fais pas mal, pour un prix GENIAL.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6342/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6342/00 Rasoir électrique 100 % étanche
vahine
06/06/2015
France
Acheteur vérifié
ravie!
Trés bon produit.Suis très satisfaite.Le design est parfait.très grande facilité d'utilisation.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6341/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6341/00 Rasoir électrique 100 % étanche
ombrelle1969
24/04/2015
France
rasoir féminin
rasoir facile d'utilisation très rapide s'utilise a secs ou sous l'eau bonne prise en main , permet de raser toute les parties du corps sans problème
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6342/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour SatinShave Essential HP6342/00 Rasoir électrique 100 % étanche