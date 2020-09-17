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Eingestellt

Bikini PerfectBikini-Trimmer

HP6375/00

2.8

| (13) Bewertungen

Professionelle Ergebnisse auch zu Hause

Schneiden, stylen oder entfernen Sie lästige Haare in Ihrer Bikinizone für ein präzises und seidenglattes Ergebnis.

Alle Vorteile anzeigen

Äußerst präzise, weniger Hautirritationen

Professionelle Ergebnisse auch zu Hause

  • Trimmen, stylen,

  • rasieren und epilieren

Silberner Ionenkamm für hygienischen Schutz

Silberner Ionenkamm für hygienischen Schutz

Auch für die Anwendung unter der Dusche geeignet

Nass- und Trockenfunktion: auch für die Anwendung unter der Dusche geeignet, zum Reinigen einfach abspülen.

Eine Akkuladung reicht für bis zu 60 Minuten

Technische Daten

Support für dieses Produkt erhalten

Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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2.8

von 5

13

Bewertungen

3
2

17/09/2020

España

España

Muy contenta

Lo tengo desde hace 3 años y sigo estando muy contenta

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini verfasst

Datum der Verwendung 2018-09-17

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Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini verfasst

Datum der Verwendung 2018-09-17

27/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

fabulous precision epilator...like no other ive ever found

the best hair remover ive ever used...ive bought two & used for over 10 years...

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Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer verfasst

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18/10/2014

Italia

Italia

molto utile

Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.

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Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini verfasst

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Diese Bewertung wurde für Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini verfasst

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