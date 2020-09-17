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Arrêté

Bikini PerfectTondeuse bikini

HP6375/00

2.8

| (13) Avis

L'efficacité du spa, chez vous

Tondez, taillez ou rasez les poils superflus de la zone du maillot et obtenez un résultat professionnel.

Voir tous les avantages

Précision optimale et irritations réduites

L'efficacité du spa, chez vous

  • Tondre, styler,

  • raser et épiler

Sabot ion argent pour une protection hygiénique

Sabot ion argent pour une protection hygiénique

Pour une utilisation sur peau sèche ou sous la douche

Utilisation sur peau sèche ou sous la douche et rinçage facile.

Une charge dure jusqu'à 60 minutes

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

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2.8

sur 6

13

Avis

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2

17/09/2020

España

España

Muy contenta

Lo tengo desde hace 3 años y sigo estando muy contenta

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini

Date d'utilisation 2018-09-17

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para la línea del bikini

Date d'utilisation 2018-09-17

27/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

fabulous precision epilator...like no other ive ever found

the best hair remover ive ever used...ive bought two & used for over 10 years...

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bikini Perfect HP6375/00 Bikini trimmer

18/10/2014

Italia

Italia

molto utile

Mi è stao regalato questo prodotto per natale. Lo consiglio vivamente con le tre testine è multiuso. Si può rimandare l'estetista e si può ottere risultato duraturo con la pinza che estrae i peli. Ideale per la zona ascelle non è doloroso come si può immaginare. Io non ne posso più fare a meno. Unica pecca... Il regolatore per l'altezza dei peli, mi si è rotto dopo poco tempo.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Bikini Perfect HP6375/00 Rifinitore per zona bikini

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