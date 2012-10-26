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Eingestellt
Professionelle Ergebnisse auch zu Hause
Schneiden, stylen oder entfernen Sie mit diesem äußerst präzisen Trimmer lästige Haare von Körper und Gesicht für ein präzises und seidenglattes Ergebnis.
Trimmen, stylen,
rasieren und epilieren
Nass- und Trockenfunktion: auch für die Anwendung unter der Dusche geeignet, zum Reinigen einfach abspülen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.9
von 5
27
Bewertungen
85%
empfehlen dieses Produkt.
Proudmary
26/10/2012
Deutschland
Geniales Gerät!
Der Body Perfekt Trimmer ist ein Traum! Man hat für jede Körperregion den passenden Aufsatz! Der Akku hält überdurchschnittlich lange und ist auch schnell wieder aufgeladen! Super finde ich auch, dass man "ihn" mit unter die Dusche nehmen kann ohne das etwas passiert! Haarfrei wie ich nun bin, würde ich ihn jederzeit weiterempfehlen! Nur der der Name "Trimmer" ist meiner Meinung nach falsch gewählt....
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer verfasst
annalom
25/10/2012
Deutschland
Komfortabel einfach!!!
Es ist Super einfach mit diesem Trimmer/Epilierer zu arbeiten. Dank seiner einfachen Handhabung ist präzises arbeiten kein Problem mehr. Durch das umfangreiche Zubehör, habe ich sooo viele Möglichkeiten. Es macht einfach Spaß damit, egal ob in der Dusche, Badewanne oder trocken. Alles in allem ein Spitzen Gerät, das nur weiterempfehlen kann. Was ich natürlich auch schon getan habe ;-)
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
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Schnucke
25/10/2012
Deutschland
Komfortabel einfach!!!
Ich bin Super zufrieden mit dem neuen Epilierer. Er liegt perfekt in der Hand und ist deshalb auch sehr gut in der Handhabung. Ich kann in der Dusche oder Badewanne oder auch trocken den Epilierer anwenden. Die umfangreichen Aufsätze bieten präzieses arbeiten mit dem Gerät. Alles in allem, einfach klasse. Kann man nur weiterempfehlen. Was ich natürlich auch schon längst gemacht habe. Es macht echt Spaß, wie einfach es ist mit diesem Gerät und diesen vielen Möglichkeiten, zu arbeiten Alle Daumen hoch..
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer verfasst
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