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Arrêté

Body PerfectTondeuse bikini

HP6379/00

3.9

| (27) Avis | 85% recommandent ce produit

L'efficacité du spa, chez vous

Tondez, taillez ou rasez les poils disgracieux du visage ou du corps, et obtenez un résultat professionnel, grâce à cette tondeuse d'une précision optimale.

Voir tous les avantages

Tondeuse d'une précision optimale, pour moins d'irritations

L'efficacité du spa, chez vous

  • Tondre, styler,

  • raser et épiler

Sabot ion argent pour une protection hygiénique

Sabot ion argent pour une protection hygiénique

Pour une utilisation sur peau sèche ou sous la douche

Utilisation sur peau sèche ou sous la douche et rinçage facile.

Une charge dure jusqu'à 60 minutes

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

27

Avis

85%

recommandent ce produit

2

09/01/2012

France

France

Simple et efficace

Très bonne prise en main. Les accessoires sont nombreux. La mini tondeuse est super précise. Cette tondeuse est silencieuse Une trousse de voyage est fournie.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Perfect HP6379/00 Tondeuse bikini

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Perfect HP6379/00 Tondeuse bikini

26/10/2012

Deutschland

Deutschland

Geniales Gerät!

Der Body Perfekt Trimmer ist ein Traum! Man hat für jede Körperregion den passenden Aufsatz! Der Akku hält überdurchschnittlich lange und ist auch schnell wieder aufgeladen! Super finde ich auch, dass man "ihn" mit unter die Dusche nehmen kann ohne das etwas passiert! Haarfrei wie ich nun bin, würde ich ihn jederzeit weiterempfehlen! Nur der der Name "Trimmer" ist meiner Meinung nach falsch gewählt....

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer

25/10/2012

Deutschland

Deutschland

Komfortabel einfach!!!

Es ist Super einfach mit diesem Trimmer/Epilierer zu arbeiten. Dank seiner einfachen Handhabung ist präzises arbeiten kein Problem mehr. Durch das umfangreiche Zubehör, habe ich sooo viele Möglichkeiten. Es macht einfach Spaß damit, egal ob in der Dusche, Badewanne oder trocken. Alles in allem ein Spitzen Gerät, das nur weiterempfehlen kann. Was ich natürlich auch schon getan habe ;-)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Body Perfect HP6379/00 Bikini-Trimmer

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