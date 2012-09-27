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Eingestellt
HP6509/01
Länger perfekt glatte Haut
Nutzen Sie dieses neue Philips Epiliersystem zum Einstieg in das Epilieren. Es erfasst die Härchen an der Wurzel und sorgt dafür, dass die Haut wochenlang (nicht nur ein paar Tage) seidig glatt bleibt. Zum System gehören einzigartige Einsteigeraufsätze, die für beste Ergebnisse sorgen.
Für den ganzen Körper, mit Scherkopf
Hebt für eine besonders gründliche Epilation selbst die kürzesten Härchen an, entspannt Ihre Haut und sorgt gleichzeitig für eine noch sanftere Haarentfernung
Der Scherkopfaufsatz passt sich perfekt den Konturen Ihrer Bikinizone oder den Achselhöhlen an und sorgt für eine gründliche und sanfte Rasur. Der zusätzliche Kamm dient zum Schneiden längerer Haare vor dem Epilieren oder zum Trimmen der Bikinizone.
Die abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus, sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine angenehme Haarentfernung.
3.9
von 5
15
Bewertungen
BGP56
27/09/2012
United Kingdom
Verifizierter Käufer
Wish I had purchased earlier
Have been using this now for a couple of months, hair grow back is minimal, painless on legs, have enlisted help to do my under arms, which is now painless as well. For me it is perfect and easy to use.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6509/01 Epilator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6509/01 Epilator verfasst
Rose
30/10/2011
United Kingdom
THIS PRODUCT IS EXCELLENT VALUE FOR MONEY
This is my first epilator. I have found it easy to use. The shaving attachment is a bonus I didn't expect to get. My daughter spent £50 more for another brand of epilator and as far as I can see my Philips epilator is as good if not better. I used to have to shave daily but now I can leave it for almost a week - which is a great convenience. I highly recommend this product and am even tempted to buy 2 more for my other two daughters for Christmas!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6509/01 Epilator verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6509/01 Epilator verfasst
ceted
09/10/2011
France
Bon produit avec tête de rasage
Performant et simple d'utilisation. Sa tête de rasage en plus est bien pratique
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6509 Épilateur verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6509 Épilateur verfasst