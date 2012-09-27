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Eingestellt

SatinelleEpilierer

HP6509/01

3.9

| (15) Bewertungen

Länger perfekt glatte Haut

Nutzen Sie dieses neue Philips Epiliersystem zum Einstieg in das Epilieren. Es erfasst die Härchen an der Wurzel und sorgt dafür, dass die Haut wochenlang (nicht nur ein paar Tage) seidig glatt bleibt. Zum System gehören einzigartige Einsteigeraufsätze, die für beste Ergebnisse sorgen.

Alle Vorteile anzeigen

Die Haut bleibt wochenlang seidig glatt

Länger perfekt glatte Haut

  • Für den ganzen Körper, mit Scherkopf

Verwenden Sie diesen Aufsatz für eine besonders gründliche und angenehme Epilation

Verwenden Sie diesen Aufsatz für eine besonders gründliche und angenehme Epilation

Hebt für eine besonders gründliche Epilation selbst die kürzesten Härchen an, entspannt Ihre Haut und sorgt gleichzeitig für eine noch sanftere Haarentfernung

Scherkopf mit Kamm zum Rasieren und Trimmen empfindlicher Bereiche

Scherkopf mit Kamm zum Rasieren und Trimmen empfindlicher Bereiche

Der Scherkopfaufsatz passt sich perfekt den Konturen Ihrer Bikinizone oder den Achselhöhlen an und sorgt für eine gründliche und sanfte Rasur. Der zusätzliche Kamm dient zum Schneiden längerer Haare vor dem Epilieren oder zum Trimmen der Bikinizone.

Ergonomischer Profilgriff für hohen Komfort

Ergonomischer Profilgriff für hohen Komfort

Die abgerundete Form sieht nicht nur elegant aus, sie passt sich optimal Ihrer Hand an und ermöglicht so eine angenehme Haarentfernung.

Technische Daten

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Ersatzteile und Zubehör

Bewertungen

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3.9

von 5

15

Bewertungen

1

27/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Verifizierter Käufer

Wish I had purchased earlier

Have been using this now for a couple of months, hair grow back is minimal, painless on legs, have enlisted help to do my under arms, which is now painless as well. For me it is perfect and easy to use.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6509/01 Epilator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6509/01 Epilator verfasst

30/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

THIS PRODUCT IS EXCELLENT VALUE FOR MONEY

This is my first epilator. I have found it easy to use. The shaving attachment is a bonus I didn't expect to get. My daughter spent £50 more for another brand of epilator and as far as I can see my Philips epilator is as good if not better. I used to have to shave daily but now I can leave it for almost a week - which is a great convenience. I highly recommend this product and am even tempted to buy 2 more for my other two daughters for Christmas!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6509/01 Epilator verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6509/01 Epilator verfasst

09/10/2011

France

France

Bon produit avec tête de rasage

Performant et simple d'utilisation. Sa tête de rasage en plus est bien pratique

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6509 Épilateur verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für Satinelle HP6509 Épilateur verfasst

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