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Arrêté

SatinelleÉpilateur

HP6509/01

3.9

| (15) Avis

Une peau douce et soyeuse plus longtemps

Découvrez un mode d'épilation ultra-doux avec ce nouveau système Philips qui élimine les poils à la racine et vous laisse une peau douce et soyeuse pendant des semaines. Livré avec un ensemble unique d'accessoires, pour des résultats optimaux.

Voir tous les avantages

Votre peau reste douce et soyeuse pendant des semaines

Une peau douce et soyeuse plus longtemps

  • Épilateur corps avec tête de rasage

Utilisez cet accessoire pour une épilation efficace et plus douce

Utilisez cet accessoire pour une épilation efficace et plus douce

Redresse les poils, même les plus courts, et détend votre peau pour une épilation tout en douceur.

Tête de rasage avec sabot pour raser et tondre les zones sensibles

Tête de rasage avec sabot pour raser et tondre les zones sensibles

La tête de rasage épouse le contour du maillot ou des aisselles pour un rasage précis tout en douceur. Vous disposez également d'un sabot pour couper les poils les plus longs avant l'épilation ou le rasage du maillot.

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Forme ergonomique pour une prise en main facile

Une forme arrondie esthétique qui tient parfaitement dans la main, pour une épilation confortable.

Spécificités Techniques

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

15

Avis

1

09/10/2011

France

France

Bon produit avec tête de rasage

Performant et simple d'utilisation. Sa tête de rasage en plus est bien pratique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6509 Épilateur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6509 Épilateur

27/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Wish I had purchased earlier

Have been using this now for a couple of months, hair grow back is minimal, painless on legs, have enlisted help to do my under arms, which is now painless as well. For me it is perfect and easy to use.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6509/01 Epilator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6509/01 Epilator

30/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

THIS PRODUCT IS EXCELLENT VALUE FOR MONEY

This is my first epilator. I have found it easy to use. The shaving attachment is a bonus I didn't expect to get. My daughter spent £50 more for another brand of epilator and as far as I can see my Philips epilator is as good if not better. I used to have to shave daily but now I can leave it for almost a week - which is a great convenience. I highly recommend this product and am even tempted to buy 2 more for my other two daughters for Christmas!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6509/01 Epilator

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Satinelle HP6509/01 Epilator

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