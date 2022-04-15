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SatinPerfect HP6576 Epilierer
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Kurzanleitung
Alle (3)
Kann ich meinen Philips Haarentfernungsgeräte mit Wasser abspülen?
Wo ist die Modell- und Seriennummer meines Philips Epilierers?
Welche Batterien werden für die Smart Tweezers-Pinzette benötigt, und wie wechsle ich sie?
Mein Philips Epilierer ist laut.