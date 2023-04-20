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Eingestellt
ThermoProtect
2.100 W
6 Hitze- und Geschwindigkeitsstufen
Kaltstufe
Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2100 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.
Die erforderliche Gebläsestufe und Wärme können für perfektes Styling einfach angepasst werden. Sechs unterschiedliche Einstellungen ermöglichen volle Kontrolle für präzises Styling.
4.6
von 5
176
Bewertungen
97%
empfehlen dieses Produkt.
Grünfrau
20/04/2023
Deutschland
sehr robust und langlebig
Wir haben den Fön seit über 10 Jahren.Jetzt,nach täglich stundenlanem Fönen in unserer Familie (vor allem durch die Kinder)und auch mehrmaligen Stürzen auf den Boden ist er erst kaputtgegangen.Daher kaufe ich direkt das gleiche Produkt nach!Hat sich mehr als bewährt!
Vorteile
Robust
Nachteile
Keine erfahren!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für ThermoProtect HP8230/60 Haartrockner verfasst
22/06/2021
Deutschland
Definitiv die richtige Wahl
Super zum Haare föhnen und zum Stylen. Ich habe schon 2 Vorgängermodelle jeweils ca. 10 Jahre verwendet. Mittlerweile probiere ich keine anderen Produkte mehr aus. Einfach die Mittelklasse von Philips kaufen. Kann ich nur weiterempfehlen.
Vorteile
Qualität, Preis und Leistung
Nachteile
keine
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8230/00 Haartrockner verfasst
Deko68
14/07/2020
Deutschland
Verifizierter Käufer
Super empfehlenswert
bester Föhn denn ch je hatte. Werde mir auch noch einen zweiten als Reserve zulegen.
Vorteile
Haare beommen einen schönen Glanz.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced BHD169/00 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced BHD169/00 Haartrockner verfasst