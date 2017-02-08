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Arrêté
ThermoProtect
2 100 W
6 combinaisons température/vitesse
Touche air froid
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 100 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage et le coiffage.
La vitesse et la chaleur souhaitées se règlent facilement afin de créer le style qui vous convient. Les six réglages différents vous donnent une maîtrise parfaite, pour un séchage sur mesure.
4.6
sur 6
176
Avis
97%
recommandent ce produit
Achille321
08/02/2017
France
c'est bon appareil
il est assez simple d'utilisation avec sa fonction anti surchauuffe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ThermoProtect HP8204/10 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ThermoProtect HP8204/10 Sèche-cheveux
Marilou50
14/04/2016
France
Efficace
Très bon produit, efficace et ergonomique. Prix très raisonnable!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8230/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8230/00 Sèche-cheveux
Coralou
18/10/2020
België
Acheteur vérifié
Excellente qualité
Bonne prise en main, réglages facile d'accès pendant le séchage
Avantages
Plusieurs réglages de chaleur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8230/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8230/00 Sèche-cheveux