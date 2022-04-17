Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Eingestellt
Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
Schützen Sie Ihr Haare, und genießen Sie gleichzeitig professionelle Ergebnisse beim Trocknen. Unterschiedliche Wärme- und Geschwindigkeitseinstellungen sorgen für das gewünschte Föhnergebnis. Verfügt über ThermoProtect für schnelles Trocknen bei einer konstanten, schonenden Temperatur sowie über die Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für glänzende Haare.
2.200 W
ThermoProtect-Einstellung
mit Volumendiffusor
Ionisierungsfunktion
Die Kaltluftstufe ist eine Profi-Funktion für Haarstyler, auf die Sie nicht verzichten wollen. Sie bietet intensive Kaltluft zum Fixieren Ihres Stylings.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.
Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
4.6
von 5
197
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
HUTSOFT
17/04/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
TOP Produkt, wie man es von Philips erwartet
Ich verwende immer wieder Haartrockner von Philips. Die sind TOP im Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Motor läuft rund und gleichmäßig auch bei sehr langer Nutzung.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst
Datum der Verwendung 2020-04-17
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst
Datum der Verwendung 2020-04-17
Moosi
19/11/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bester Göhn
Die Reduzierung der Hitze schont die Haare gutes handling
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst
Datum der Verwendung 2021-05-19
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/20 Haartrockner verfasst
Datum der Verwendung 2021-05-19
VV.M
04/11/2021
Deutschland
Bin sehr zufrieden!
Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Es ist ein Haartrockner der nicht teuer ist und nach 3 Jahren immer noch funktioniert. Top
Vorteile
günstig, gut
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/00 Haartrockner verfasst
Datum der Verwendung 2019-11-04
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8232/00 Haartrockner verfasst
Datum der Verwendung 2019-11-04