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Arrêté

ThermoProtect IonicSèche-cheveux

HP8232/08

4.6

| (197) Avis | 95% recommandent ce produit

Séchage rapide même à basse température avec ThermoProtect

Protégez vos cheveux tout en bénéficiant d'un séchage rapide. Réalisez un brushing sur mesure grâce aux différents réglages de chaleur et de température. Utilisez la fonction ThermoProtect pour un séchage ultra-rapide à une température douce et constante, et avec soin ionique pour des cheveux sans frisottis.

Voir tous les avantages

Avec diffuseur de volume et concentrateur 14 mm.

Séchage rapide même à basse température avec ThermoProtect

  • 2 200 W

  • Fonction ThermoProtect

  • avec diffuseur de volume

  • Fonction ionique

Touche air froid pour fixer la coiffure

Touche air froid pour fixer la coiffure

Fonction professionnelle indispensable pour les brosses coiffantes, la touche air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.

Puissance professionnelle de 2 200 W pour des résultats impeccables

Puissance professionnelle de 2 200 W pour des résultats impeccables

Ce sèche-cheveux professionnel de 2 200 W produit un puissant flux d'air. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que le coiffage.

Réglage de la température ThermoProtect

Réglage de la température ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.

Spécificités Techniques

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4.6

sur 6

197

Avis

95%

recommandent ce produit

20/10/2020

France

France

sèche cheveux au top

ce sèche cheveux est une petite merveille,son design est sympa tant par sa couleur plutôt sobre et sa ligne dorée qui lui donne une allure chic.Sa légèreté permet une bonne prise en main et une bonne maniabilité.Le choix de la puissance/vitesse et chaleur permet un séchage en douceur ans abîmer le cheveu.Le diffuseur permet de sécher les cheveux ondulés ou frisés en leur donnant un bon galbe ,la boucle reste bien dessinée sans frisottis.Résultat une coiffure avec une belle tenue,une brillance.Très satisfaite de ce produit,je rajouterais juste qu'il est un peu bruyant pour dire qu'il n'est pas parfait ,en même temps c'est un sèche cheveux.

Avantages

très leger

Contre

un peu bruyant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux

Date d'utilisation 2020-09-20

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux

Date d'utilisation 2020-09-20

19/10/2020

France

France

Produit au top pour tout type de cheveux

En tant que maman de 3 petite filles aux cheveux long je recommande ce produit pour sa facilité d'utilisation " la prise en main est rapide, la notice claire et précise, les pictogramme bien visibles sur l'appareil Que de gain de temps pour sécher les cheveux très épais de l'une compter les cheveux fin de l'autre et pour une plus petite le fait que le séchage soit rapide évite bien des crises. Pour moi personnellement le produit et suffisamment léger pour le tenir d'une main et faire son brushing. Fini aussi les cheveux électriques et brûlés par la chaleur du seche cheveux ou d'un lisseur. Les 4 utilisatrices testeuses de la maison le recommande chaudement

Avantages

Temps de séchage réduit, les différents modes

Contre

Fil d'alimentation un peu court

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux

Date d'utilisation 2020-09-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux

Date d'utilisation 2020-09-19

19/10/2020

France

France

Super produit

J’ai choisis cette note car c’est un super produit : le rapport qualité prix est parfait, il est simple d’utilisation, il a beaucoup de fonctionnalité.

Avantages

Rapport qualité prix, simple d’utilisation, séchage rapide

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux

Date d'utilisation 2020-09-19

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux

Date d'utilisation 2020-09-19

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