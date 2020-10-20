Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des CHF40
Arrêté
Séchage rapide même à basse température avec ThermoProtect
Protégez vos cheveux tout en bénéficiant d'un séchage rapide. Réalisez un brushing sur mesure grâce aux différents réglages de chaleur et de température. Utilisez la fonction ThermoProtect pour un séchage ultra-rapide à une température douce et constante, et avec soin ionique pour des cheveux sans frisottis.
2 200 W
Fonction ThermoProtect
avec diffuseur de volume
Fonction ionique
Fonction professionnelle indispensable pour les brosses coiffantes, la touche air froid envoie un flux d'air froid permettant de finaliser et de fixer votre coiffure.
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 200 W produit un puissant flux d'air. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que le coiffage.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.
4.6
sur 6
197
Avis
95%
recommandent ce produit
Clarelle76
20/10/2020
France
Fait partie de la promotion
sèche cheveux au top
ce sèche cheveux est une petite merveille,son design est sympa tant par sa couleur plutôt sobre et sa ligne dorée qui lui donne une allure chic.Sa légèreté permet une bonne prise en main et une bonne maniabilité.Le choix de la puissance/vitesse et chaleur permet un séchage en douceur ans abîmer le cheveu.Le diffuseur permet de sécher les cheveux ondulés ou frisés en leur donnant un bon galbe ,la boucle reste bien dessinée sans frisottis.Résultat une coiffure avec une belle tenue,une brillance.Très satisfaite de ce produit,je rajouterais juste qu'il est un peu bruyant pour dire qu'il n'est pas parfait ,en même temps c'est un sèche cheveux.
Avantages
très leger
Contre
un peu bruyant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2020-09-20
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2020-09-20
Zazou63
19/10/2020
France
Fait partie de la promotion
Produit au top pour tout type de cheveux
En tant que maman de 3 petite filles aux cheveux long je recommande ce produit pour sa facilité d'utilisation " la prise en main est rapide, la notice claire et précise, les pictogramme bien visibles sur l'appareil Que de gain de temps pour sécher les cheveux très épais de l'une compter les cheveux fin de l'autre et pour une plus petite le fait que le séchage soit rapide évite bien des crises. Pour moi personnellement le produit et suffisamment léger pour le tenir d'une main et faire son brushing. Fini aussi les cheveux électriques et brûlés par la chaleur du seche cheveux ou d'un lisseur. Les 4 utilisatrices testeuses de la maison le recommande chaudement
Avantages
Temps de séchage réduit, les différents modes
Contre
Fil d'alimentation un peu court
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2020-09-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2020-09-19
yasmiche
19/10/2020
France
Fait partie de la promotion
Super produit
J’ai choisis cette note car c’est un super produit : le rapport qualité prix est parfait, il est simple d’utilisation, il a beaucoup de fonctionnalité.
Avantages
Rapport qualité prix, simple d’utilisation, séchage rapide
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2020-09-19
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8232/00 Sèche-cheveux
Date d'utilisation 2020-09-19