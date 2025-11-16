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Eingestellt
ThermoProtect, Ionisierungsfunktion
2.200 W
Ionisierungsfunktion
Massagediffusor
Dieser Haartrockner besticht durch sein modernes, intelligentes Design. Weiche, fließende Konturen und die verlängerte Form kombinieren Weiblichkeit mit Präzision und hochwertigen Materialien und Oberflächen, die die überragende Leistung des Geräts verdeutlichen.
Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.
4.7
von 5
136
Bewertungen
95%
empfehlen dieses Produkt.
Ssel
16/11/2025
Deutschland
Ich bin so zufrieden jedoch gibt mein Föhn nach so vielen Jahren den Geist auf. Würde es gerne nochmal bestellen bitte um Hilfe ThermoProtect Haartrockner HP8236/00
Diese Bewertung wurde für ThermoProtect HP8236/00 Haartrockner verfasst
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Wildblume
08/01/2022
Deutschland
Verifizierter Käufer
Schnell Haare trocknen und stylen
Durch den schmalen Fönaufsatz läßt sich Strähne für Strähne leicht stylen.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8233/00 Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8233/00 Haartrockner verfasst
Franz98701
22/12/2021
Deutschland
Verifizierter Käufer
Bin sehr zufrieden
Funktioniert einwandfrei, auch die ionen-taste finde ich gut positioniert, hoffe das er lange hält
Diese Bewertung wurde für HP8243/00 KeraShine Haartrockner verfasst
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