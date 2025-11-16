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Eingestellt

DryCare AdvancedHaartrockner

HP8233/00

4.7
| (136) Bewertungen | 95% empfehlen dieses Produkt.
Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect
Schützen Sie Ihr Haar, und genießen Sie gleichzeitig schnelle Ergebnisse beim Trocknen. Dieser Haartrockner verfügt über unterschiedliche Geschwindigkeits- und Temperatureinstellungen, ThermoProtect für schnelles Trocknen bei einer konstanten, schonenden Temperatur sowie über die Ionisierungsfunktion mit Antifrizz-Effekt für glänzende Haare.
Alle Vorteile anzeigen

mit Massagediffusor und 11 mm Stylingdüse.

Schnelles Trocknen bei niedrigerer Temperatur dank ThermoProtect

  • ThermoProtect, Ionisierungsfunktion

  • 2.200 W

  • Ionisierungsfunktion

  • Massagediffusor

Elegantes, feminines Design mit Fokus auf Leistung und Qualität

Elegantes, feminines Design mit Fokus auf Leistung und Qualität

Dieser Haartrockner besticht durch sein modernes, intelligentes Design. Weiche, fließende Konturen und die verlängerte Form kombinieren Weiblichkeit mit Präzision und hochwertigen Materialien und Oberflächen, die die überragende Leistung des Geräts verdeutlichen.

ThermoProtect-Temperatureinstellung

ThermoProtect-Temperatureinstellung

Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

Professionelle Leistung von 2200 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Professionelle Leistung von 2200 W für ein perfektes Ergebnis wie vom Friseur

Dieser Haartrockner mit einer professionellen Leistung von 2.200 W erzeugt einen starken Luftstrom. Durch die daraus resultierende Gebläseleistung können Sie Ihr Haar schneller und einfacher trocknen und stylen.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

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4.7

von 5

136

Bewertungen

95%

empfehlen dieses Produkt.

1

16/11/2025

Deutschland

Deutschland

Ich bin so zufrieden jedoch gibt mein Föhn nach so vielen Jahren den Geist auf. Würde es gerne nochmal bestellen bitte um Hilfe ThermoProtect Haartrockner HP8236/00

Diese Bewertung wurde für ThermoProtect HP8236/00 Haartrockner verfasst

Diese Bewertung wurde für ThermoProtect HP8236/00 Haartrockner verfasst

08/01/2022

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Schnell Haare trocknen und stylen

Durch den schmalen Fönaufsatz läßt sich Strähne für Strähne leicht stylen.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8233/00 Haartrockner verfasst

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Advanced HP8233/00 Haartrockner verfasst

22/12/2021

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Bin sehr zufrieden

Funktioniert einwandfrei, auch die ionen-taste finde ich gut positioniert, hoffe das er lange hält

Diese Bewertung wurde für HP8243/00 KeraShine Haartrockner verfasst

Diese Bewertung wurde für HP8243/00 KeraShine Haartrockner verfasst

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