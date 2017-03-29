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Arrêté
ThermoProtect Ionique
2 200 W
Fonction ionique
Diffuseur massant
Le design de ce sèche-cheveux est moderne et sophistiqué. Ses lignes fluides, douces et allongées apportent une touche subtile et féminine, tandis que ses finitions impeccables et ses matériaux de qualité supérieure annoncent l'excellence du produit.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.
Ce sèche-cheveux professionnel de 2 200 W produit un puissant flux d'air. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que le coiffage.
4.7
sur 6
136
Avis
95%
recommandent ce produit
msoudani
29/03/2017
France
Acheteur vérifié
Efficace et simple
J'en ai acheté deux, dont un en cadeau pour ma nièce. Elles ont confiante en la marque, elles avaient d'autre modèles plus anciens dont elles sont satisfaites. Le présent modèle les satisfait également.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ThermoProtect HP8238/10 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour ThermoProtect HP8238/10 Sèche-cheveux
marmottezic
15/05/2016
France
excellent produit
ce sèche-cheveux fait très bien son travail avec un minimum de bruit, il n'est pas trop lourd mais je ne fais pas de brushing donc je ne le tiens pas longtemps. J'ai les cheveux très fins et ils sont secs rapidement sans être asséchés par la chaleur.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8233/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8233/00 Sèche-cheveux
roller
12/05/2013
France
Beau design et performant
Il est simple d'utilisation et juste comme je voulais.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8233/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Advanced HP8233/00 Sèche-cheveux