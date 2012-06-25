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  • Mehr Schutz für gesundes glänzendes Haar
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DryCare PrestigeHaartrockner

HP8260/00

4.2
| (29) Bewertungen | 93% empfehlen dieses Produkt.
Mehr Schutz für gesundes glänzendes Haar
Dank der fortschrittlichen EHD™-Technologie schützt der Philips ProCare Haartrockner das Haar vor Überhitzung. Der speziell entwickelte Luftauslass verteilt die Hitze sanfter auf dem Haar und schützt somit Haar und Kopfhaut vor hohen Temperaturen.
Alle Vorteile anzeigen

Haartrockner für maximale Pflege

Mehr Schutz für gesundes glänzendes Haar

  • Gleichmäßige Wärmeverteilung

  • 2.300 W

  • ThermoProtect, Ionisierungsfunktion

  • Volumendiffusor

Weniger Überhitzung dank Even Heat Distribution-Technologie

Weniger Überhitzung dank Even Heat Distribution-Technologie

Fortschrittliche EHD-Technologie von Philips bedeutet, dass Ihr Haartrockner mit einem speziell entwickelten Luftauslass ausgestattet ist, der die Wärme sehr gleichmäßig verteilt – selbst bei hohen Temperaturen – und somit die Haare optimal schützt. Dies bietet ultimativen Schutz vor Überhitzung, und Ihre Haare bleiben gesund und glänzend.

Optimale Trockentemperatur dank ThermoProtect Temperatur

Optimale Trockentemperatur dank ThermoProtect Temperatur

Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
Kundenmeinungen in Form von Produkt- und Sternebewertungen sind für alle Kunden von Nutzen. Sie ermöglichen es Ihnen, mehr über das Produkt zu erfahren und eine Kaufentscheidung zu treffen. Jeder Kunde, der ein Produkt online oder im Geschäft gekauft hat, kann eine Bewertung einreichen

4.2

von 5

29

Bewertungen

93%

empfehlen dieses Produkt.

1

25/06/2012

Deutschland

Deutschland

Mein Haar fühlt sich gesunder an!

Obwohl ich vorher auch einen leistungsfähigen Markenfön hatte, haben mich die Vorzüge des Philips ProCare Haartrockners absolut überzeugt. Er ist mit seinen 2300 Watt sehr leistungsstark und trocknet die Haare in kurzer Zeit, wird dabei aber nicht heiß oder besonders laut. Das schonende Trocknen beansprucht die Haare nicht wie bei gewöhnlichen Föns, denn die Wärme wird gleichmäßig verteilt und schützt damit Haare und Kopfhaut vor Überhitzung. Ein riesiger Temperaturunterschied zu meinem alten Fön! Die Ionisierungsfunktion sorgt zusätzlich dafür, dass sich die Haare nicht aufladen, sondern glätten. Dadurch fühlen sich meine Haare anschließend weicher und gesünder an. Außerdem können sich wegen des abnehmbaren Filters keine Haare verfangen und das lange Stromkabel ist ideal, um sich beim Föhnen ein paar Schritte von der Steckdose entfernen zu können. Für perfektes Styling ist auch gesorgt: Düse und Volumendiffusor werden mitgeliefert. Das Gerät liegt gut in der Hand und wird durch sein edles Design zu einem echten Schmuckstück im Badezimmer. Fazit: Ein tolles Gerät, das schonendes Föhnen ermöglicht und damit die Haare gesund, glatt und glänzend aussehen lässt!

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8260/00 Haartrockner verfasst

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09/05/2012

Deutschland

Deutschland

Alles bestens

Mit diesem Fön macht das Haaretrocknen Spaß. Denn es geht super schnell und die Haare werden geschont.

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28/07/2013

Österreich

Österreich

gute technik

ich habe lange nach einem neuen föhn mit moderner Technologie gesucht , und mich dann für dieses Produkt entschieden, ich habe lange haare,die ich täglich wasche und die dann schnell und schonend getrocknet werden sollen.dieser föhn ist perfekt,auch zum ende überhitzt er nicht und die haare glänzen schön und fliegen nicht,also ein sehr gutes Ergebnis,das man auf jeden fall empfehlen kann!

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