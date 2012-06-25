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Gleichmäßige Wärmeverteilung
2.300 W
ThermoProtect, Ionisierungsfunktion
Volumendiffusor
Fortschrittliche EHD-Technologie von Philips bedeutet, dass Ihr Haartrockner mit einem speziell entwickelten Luftauslass ausgestattet ist, der die Wärme sehr gleichmäßig verteilt – selbst bei hohen Temperaturen – und somit die Haare optimal schützt. Dies bietet ultimativen Schutz vor Überhitzung, und Ihre Haare bleiben gesund und glänzend.
Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.
4.2
von 5
29
Bewertungen
93%
empfehlen dieses Produkt.
Berlinerin
25/06/2012
Deutschland
Mein Haar fühlt sich gesunder an!
Obwohl ich vorher auch einen leistungsfähigen Markenfön hatte, haben mich die Vorzüge des Philips ProCare Haartrockners absolut überzeugt. Er ist mit seinen 2300 Watt sehr leistungsstark und trocknet die Haare in kurzer Zeit, wird dabei aber nicht heiß oder besonders laut. Das schonende Trocknen beansprucht die Haare nicht wie bei gewöhnlichen Föns, denn die Wärme wird gleichmäßig verteilt und schützt damit Haare und Kopfhaut vor Überhitzung. Ein riesiger Temperaturunterschied zu meinem alten Fön! Die Ionisierungsfunktion sorgt zusätzlich dafür, dass sich die Haare nicht aufladen, sondern glätten. Dadurch fühlen sich meine Haare anschließend weicher und gesünder an. Außerdem können sich wegen des abnehmbaren Filters keine Haare verfangen und das lange Stromkabel ist ideal, um sich beim Föhnen ein paar Schritte von der Steckdose entfernen zu können. Für perfektes Styling ist auch gesorgt: Düse und Volumendiffusor werden mitgeliefert. Das Gerät liegt gut in der Hand und wird durch sein edles Design zu einem echten Schmuckstück im Badezimmer. Fazit: Ein tolles Gerät, das schonendes Föhnen ermöglicht und damit die Haare gesund, glatt und glänzend aussehen lässt!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8260/00 Haartrockner verfasst
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HaraldSilvia
09/05/2012
Deutschland
Alles bestens
Mit diesem Fön macht das Haaretrocknen Spaß. Denn es geht super schnell und die Haare werden geschont.
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ulk67
28/07/2013
Österreich
gute technik
ich habe lange nach einem neuen föhn mit moderner Technologie gesucht , und mich dann für dieses Produkt entschieden, ich habe lange haare,die ich täglich wasche und die dann schnell und schonend getrocknet werden sollen.dieser föhn ist perfekt,auch zum ende überhitzt er nicht und die haare glänzen schön und fliegen nicht,also ein sehr gutes Ergebnis,das man auf jeden fall empfehlen kann!
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