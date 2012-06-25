Obwohl ich vorher auch einen leistungsfähigen Markenfön hatte, haben mich die Vorzüge des Philips ProCare Haartrockners absolut überzeugt. Er ist mit seinen 2300 Watt sehr leistungsstark und trocknet die Haare in kurzer Zeit, wird dabei aber nicht heiß oder besonders laut. Das schonende Trocknen beansprucht die Haare nicht wie bei gewöhnlichen Föns, denn die Wärme wird gleichmäßig verteilt und schützt damit Haare und Kopfhaut vor Überhitzung. Ein riesiger Temperaturunterschied zu meinem alten Fön! Die Ionisierungsfunktion sorgt zusätzlich dafür, dass sich die Haare nicht aufladen, sondern glätten. Dadurch fühlen sich meine Haare anschließend weicher und gesünder an. Außerdem können sich wegen des abnehmbaren Filters keine Haare verfangen und das lange Stromkabel ist ideal, um sich beim Föhnen ein paar Schritte von der Steckdose entfernen zu können. Für perfektes Styling ist auch gesorgt: Düse und Volumendiffusor werden mitgeliefert. Das Gerät liegt gut in der Hand und wird durch sein edles Design zu einem echten Schmuckstück im Badezimmer. Fazit: Ein tolles Gerät, das schonendes Föhnen ermöglicht und damit die Haare gesund, glatt und glänzend aussehen lässt!