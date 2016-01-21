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Chaleur uniforme
2 300 W
ThermoProtect Ionique
Diffuseur volume
Votre sèche-cheveux doté de la technologie avancée EHD de Philips utilise une sortie d'air exclusive pour garantir une répartition parfaitement homogène de la chaleur, même à très haute température, et éviter la surchauffe. Résultat : vos cheveux sont protégés et restent sains et brillants.
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont exceptionnels, le soin en plus.
La technologie ionique garantit un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique des cheveux, facilitent la mise en forme et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.
4.2
sur 6
29
Avis
93%
recommandent ce produit
somuch
21/01/2016
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
Ce sèche cheveux est vraiment très efficace et super facile d'utilisation. Sa puissance est parfaite et son look lui permet de se fondre dans la déco d'une salle de bains. Le seul petit bémol est le bruit qu'il fait, un peu trop buryant à mon gout.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
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28/12/2011
France
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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Mathieu5962
30/11/2011
France
Très bon Produit
Adepte de la marque,je ne savais quel sèche cheveux choisir ! D'autant que personne n'avais mis d'avis pour ce nouveau produit ! Je vous le conseille vivement ! Il est parfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux