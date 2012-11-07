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Eingestellt

Haartrockner

HP8270/00

4.6

| (15) Bewertungen | 100% empfehlen dieses Produkt.

Gesünderes Trocknen dank innovativem Sensor

Der Haartrockner Philips ActiveCare ist mit einem einzigartigen TempPrecision™-Sensor ausgestattet, der die Temperatur des Haares misst und die Temperatur automatisch reduziert, sobald das Haar trocken ist. Die gesunde Feuchtigkeitsbalance des Haares bleibt erhalten.

Alle Vorteile anzeigen

Schonender Fön

Gesünderes Trocknen dank innovativem Sensor

  • 2300 W

  • TempPrecision-Sensor

  • Ionisierungsfunktion

  • 6 Gebläsestufen/Temperatureinstellungen

100 % Schutz vor Überhitzung des Haars dank TempPrecision

100 % Schutz vor Überhitzung des Haars dank TempPrecision

Der einzigartige TempPrecision™-Sensor misst die Temperatur des Haares beim Trocknen und verringert die Temperaturstufe automatisch, sobald das Haar trocken ist. Die gesunde Feuchtigkeit bleibt im Haar, sodass das Haar kräftig und glänzend bleibt. Die LED-Anzeige oben auf dem Trockner leuchtet, wenn der Sensor eingeschaltet ist.

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Die Ionisierungsfunktion ermöglicht Trocknen ohne statische Aufladung. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist glattes, gesundes, glänzendes Haar.

Mehr Pflege dank Keramikelementen mit Infrarotwärme

Mehr Pflege dank Keramikelementen mit Infrarotwärme

Das Keramikelement gibt Infrarotwärme ab, die Ihr Haar von innen heraus trocknet und es somit vor dem Austrocknen schützt – ohne dass Geschwindigkeit und Effektivität beeinträchtigt werden.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

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4.6

von 5

15

Bewertungen

100%

empfehlen dieses Produkt.

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07/11/2012

Deutschland

Deutschland

Die Eigenschaften des Gerätes sind gut überschaubar

Der Umgang mit dem Gerät ist leicht zu bewerkstelligen. Die Funktionen sind gut zu begreifen und anzuwenden,

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8270/00 Haartrockner verfasst

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17/04/2012

Deutschland

Deutschland

Der beste Haartrockner den ich je hatte!

Ich habe heute den Haartrockner erhalten. Er sieht sehr gut aus und ist sehr hochwertig. Ich war erstaunt wie leicht er ist. Der Sensor funktionert perfekt. Man merkt wie die Temperatur niederiger wird wenn das Haar trocken ist.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8270/00 Haartrockner verfasst

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21/10/2014

Österreich

Österreich

Der perfekte Haartrockner für die ganze Familie

Der Haartrockner wird sowohl meinem Bürstenhaarschnitt als auch den langen Haaren meiner Familie (Frau+2 Töchtern) gerecht. Durch die spezielle Ionisierungsfunktion werden die langen Haare nicht elektrisch aufgeladen und der Temperatur-Sensor verhindert tatsächlich zu starke Hitze auf der Haut. Wir verwenden den Haartrockner bereits seit 2 Jahren und er funktioniert so gut, wie am ersten Tag.

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für HP8270/00 Haartrockner verfasst

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