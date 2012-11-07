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Un séchage plus sain grâce à des capteurs innovants
Le sèche-cheveux Philips ActiveCare est doté d'un capteur exclusif TempPrecision™ mesurant la température des cheveux et la réduisant automatiquement une fois ceux-ci séchés afin de les garder hydratés.
2 300 W
Capteur TempPrecision
Fonction ionique
6 combinaisons vitesse/température
Le capteur exclusif TempPrecision™ mesure la température au niveau des cheveux et la réduit automatiquement une fois qu'ils sont secs. Ils restent hydratés, et donc brillants et en bonne santé. Le voyant au-dessus du sèche-cheveux indique toujours quand le capteur est activé.
La technologie ionique assure un séchage anti-statique. Les ions chargés négativement éliminent l'électricité statique, préservent les cheveux et lissent les cuticules pour plus de brillance. Résultat : des cheveux lisses, sans frisottis, d'une brillance incomparable.
Les éléments céramiques génèrent une chaleur infrarouge douce qui sèche vos cheveux de l'intérieur et évite le dessèchement, sans sacrifier l'efficacité.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.6
sur 6
15
Avis
100%
recommandent ce produit
Reinbur
07/11/2012
Deutschland
Die Eigenschaften des Gerätes sind gut überschaubar
Der Umgang mit dem Gerät ist leicht zu bewerkstelligen. Die Funktionen sind gut zu begreifen und anzuwenden,
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8270/00 Haartrockner
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8270/00 Haartrockner
Dominic
17/04/2012
Deutschland
Der beste Haartrockner den ich je hatte!
Ich habe heute den Haartrockner erhalten. Er sieht sehr gut aus und ist sehr hochwertig. Ich war erstaunt wie leicht er ist. Der Sensor funktionert perfekt. Man merkt wie die Temperatur niederiger wird wenn das Haar trocken ist.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8270/00 Haartrockner
Oui, je recommande ce produit
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User
21/10/2014
Österreich
Der perfekte Haartrockner für die ganze Familie
Der Haartrockner wird sowohl meinem Bürstenhaarschnitt als auch den langen Haaren meiner Familie (Frau+2 Töchtern) gerecht. Durch die spezielle Ionisierungsfunktion werden die langen Haare nicht elektrisch aufgeladen und der Temperatur-Sensor verhindert tatsächlich zu starke Hitze auf der Haut. Wir verwenden den Haartrockner bereits seit 2 Jahren und er funktioniert so gut, wie am ersten Tag.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour HP8270/00 Haartrockner
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