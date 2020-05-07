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Eingestellt
MoistureProtect-Sensor
2.300 W
Ionisierungsfunktion
Kaltstufe
Die innovative MoistureProtect-Infrarottechnologie überwacht die Temperatur fortlaufend und passt sie an die Trocknungsanforderungen Ihres Haars an. Der intelligente Sensor misst die Temperatur der Haaroberfläche während des Trocknens 4000 Mal und passt die Wärme an, um Feuchtigkeitsverlust und Schäden an der Schuppenschicht zu vermeiden. So behält Ihr Haar seine Feuchtigkeit bei für besten Glanz und Weichheit. Sie können den Sensor ganz nach Ihren Bedürfnissen ein- und ausschalten.
Verwendet Infrarottechnologie, um Ihr Haar zu analysieren, und passt die Temperatur entsprechend an, um die natürliche Feuchtigkeit zu erhalten.
Die ThermoProtect Temperatur bietet die optimale Trockentemperatur und zusätzlichen Schutz vor Überhitzung mit demselben starken Luftstrom für schonende, optimale Ergebnisse.
Auszeichnungen
4.4
von 5
232
Bewertungen
89%
empfehlen dieses Produkt.
S.Smc90
07/05/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Ein wunderschöner Föhn mit super Funktionen
Ich habe den Philips DryCare Prestige MoistureProtect Haartrockner im Rahmen eines Produkttests erhalten. Nach der ersten Anwendung war ich bereits begeistern! Die Haare fühlten sich gesünder an wie mit herkömmlichen Haartrocknern und die vielen Funktionen die er bietet, sind für jede Haarstruktur geeignet. Man merkt wirklich, wie die Haare glänzen und wie gesund sie sich anfühlen nach dem Gebrauch. Je nach dem wenn es mal schneller gehen muss, hat man die Wahl zwischen 6 Gebläse und Temperatureinstellungen. Der Haartrockner erkennt durch die Sensoren das Bedürfnis des Haares und passt sich somit an, wirklich intelligent! Ich würde diesen Trockner gegen keinen anderen tauschen, da das Haare trocknen bereits Spass macht, denn das Endergebnis spricht für sich. Definitive Weiterempfehlung!
Vorteile
automatisches Erkennungssystem der Haarstruktur, dementsprechend sehr schonendes Endergebnis
Nachteile
keine!
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8281/08 MoistureProtect Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8281/08 MoistureProtect Haartrockner verfasst
Mischi4
03/04/2020
Suisse
Teil der Aktion
Super handliches Produkt
Meine Haare sind extrem schnell trocken. Die Temperatur ThermoProtect ist meine lieblings Funktion und schützt meine Haare. Auch die Stufen für den Luftstrom sind super. Ich habe auch den Volumen Aufsatz getestet, ich war recht zufrieden. Benutze diesen, aber sehr selten. Mein Fazit ich würde diesen Haar Trockner sofort wieder kaufen. Meine Haare sind viel schneller und schonender trocken. Was noch einen plus Punkt ist, die Farbe, gefällt mir sehr. Vielen Dank, dass ich dieses Produkt testen durfte. Dies war mein aller erster Test und ich bin von diesem Produkt überzeugt und Philips hat keinen Einfluss auf meine Bewertung
Vorteile
Schnell und schonend trocken
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8281/08 MoistureProtect Haartrockner verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8281/08 MoistureProtect Haartrockner verfasst
Bory
01/04/2020
Suisse
Verifizierter Käufer
Perfekt
Der Phillips Haartrockner hat mich bereits bei der ersten Anwendung überzeugt: Die Funktionen erklären sich von selbst und die Haare werden spürbar geschützt. Die reduzierte Temperatur fällt zwar auf, aber nicht ins Gewicht, da der Haartrockner trotzdem kräftigt fönt und die Haare schnell, aber schonend trocknet. Wer es lieber heißer mag, kann die MoistureProtect Funktion aber auch ausschalten und so mit höherer Temperatur föhnen. Das Styling des Haartrockners und das extralange Kabel runden den guten Gesamteindruck ab! Der Fön hält sein Versprechen und deshalb möchte ich ihn nicht mehr missen!
Vorteile
keine überhitzung, glänzendes haar, Weiches Haar auch ohne Pflege, schnelles trocknen
Nachteile
Einbisschen gross
Diese Bewertung wurde für DryCare Prestige HP8281/08 MoistureProtect Haartrockner verfasst
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