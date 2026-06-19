Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Später bezahlen mit Klarna
Kostenloser Versand ab 40 CHF
Jetzt anmelden
Erhalte vorzeitigen Zugang zum Black Friday sale
Eingestellt
HP8301/00
Kompakte Größe. Maximale Leistung
Glatteres, glänzenderes Haar in wenigen Minuten, immer und überall! Der neue Compact Mini Haarglätter ist 30 % kleiner als ein Standardgerät, passt in Ihre Tasche und verschafft Ihnen glatte Stylingergebnisse – jederzeit, überall.
Keramikplatten
200 °C Temperatur
Reisetasche
Mithilfe dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern, und Sie erhalten den perfekten Look, als würden Sie gerade vom Friseur kommen.
Die besonders glatte Keramikbeschichtung verhindert beim Stylen Beschädigungen am Haar.
Bewertungen