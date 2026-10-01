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HP8301/00
Petites dimensions. Hautes performances.
Des cheveux plus lisses et brillants, où que vous soyez ! 30 % plus petit qu'un lisseur standard, le nouveau mini-lisseur tient dans votre sac, pour les cheveux lisses dont vous rêvez, n'importe quand, n'importe où.
Plaques céramique
Température de 200 °C
Trousse de voyage
La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle, digne d'un professionnel.
Les plaques en céramique respectent vos cheveux durant le lissage.
Notation globale