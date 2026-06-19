Glanz und Eleganz mit Ionisierungsfunktion

Der Philips Essential Care Haarglätter wurde speziell für die Pflege mit Ionisierungsfunktion und präziser Kontrolle entwickelt. Er ermöglicht es Ihnen, Ihrem Haar den gewünschten glatten und glänzenden Style zu verleihen und es gleichzeitig zu schonen.