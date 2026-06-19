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Eingestellt
HP8324/00
Ionisierungsfunktion
220 °C professionelle Temperatur
Präzise Steuerung
Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
Der Haarglätter bietet eine kurze Aufheizzeit und ist innerhalb von 60 Sekunden einsatzbereit.
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