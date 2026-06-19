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  • Glanz und Eleganz mit Ionisierungsfunktion
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Eingestellt

EssentialCareHaarglätter

HP8324/00

Glanz und Eleganz mit Ionisierungsfunktion
Der Philips Essential Care Haarglätter wurde speziell für die Pflege mit Ionisierungsfunktion und präziser Kontrolle entwickelt. Er ermöglicht es Ihnen, Ihrem Haar den gewünschten glatten und glänzenden Style zu verleihen und es gleichzeitig zu schonen.
Alle Vorteile anzeigen

Haarglätter mit präziser Steuerung

Glanz und Eleganz mit Ionisierungsfunktion

  • Ionisierungsfunktion

  • 220 °C professionelle Temperatur

  • Präzise Steuerung

Präzise Temperaturkontrolle bis zu 220 °C mit var. Temperatureinstellungen

Präzise Temperaturkontrolle bis zu 220 °C mit var. Temperatureinstellungen

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Mehr Pflege dank Ionisierungsfunktion für glänzendes, glattes Haar

Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.

Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 60 Sekunden

Kurze Aufheizzeit, einsatzbereit in 60 Sekunden

Der Haarglätter bietet eine kurze Aufheizzeit und ist innerhalb von 60 Sekunden einsatzbereit.

Technische Daten

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