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  • Cheveux lisses et brillants grâce à la fonction ionique
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Arrêté

EssentialCareLisseur

HP8324/00

Cheveux lisses et brillants grâce à la fonction ionique
Spécialement conçu pour offrir un soin ionique et un contrôle précis, le lisseur Philips Essential Care vous permet d'obtenir les cheveux lisses et brillants dont vous rêvez, tout en les préservant.
Voir tous les avantages

Lisseur avec contrôle précis

Cheveux lisses et brillants grâce à la fonction ionique

  • Fonction ionique

  • Température de 220°C

  • Contrôle précis

Contrôle précis, température variable jusqu'à 220 °C

Contrôle précis, température variable jusqu'à 220 °C

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Chauffe rapide, prêt en 60 secondes

Chauffe rapide, prêt en 60 secondes

Le lisseur chauffe en un temps record : il est prêt à l'utilisation en 60 secondes

Spécificités Techniques

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