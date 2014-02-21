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Dreimal mehr Pflege für glatte und gelockte Haare
Der neue Philips Straight & Curl ermöglicht Ihnen einen glatten, welligen oder lockigen Look und ist dabei noch sanfter zu Ihrem Haar. Dreimal mehr Haarpflege beim Styling dank Ionisierungsfunktion, SilkySmooth-Keramikplatten und digitaler Temperatureinstellung.
Gewölbte Keramikplatten
Gleichmäßige Wärmeverteilung 230 °C
Ionisierungsfunktion
Mit dieser hohen Temperatur können Sie die Form Ihrer Haare ändern und Ihr Aussehen nach Ihren Vorstellungen perfektionieren.
Gewölbte SilkySmooth-Keramikplatten machen es Ihnen leichter als je zuvor, Wellen und Locken zu stylen. Wickeln Sie das Haar um die gewölbten Platten, oder formen Sie einfach Locken an der Haarspitze.
Geben Sie Ihrem Haar mit der Ionisierungsfunktion mehr Pflege. Negativ geladene Ionen verhindern statisches Aufladen, pflegen das Haar und glätten die äußere Schuppenschicht für glänzendes Haar. Das Ergebnis ist gesund glänzendes, glattes Haar.
5.0
von 5
3
Bewertungen
100%
empfehlen dieses Produkt.
babuli
21/02/2014
Suisse
Mein neuer Stylist
Ich bin begeistert! Der Haarglätter ist einfach in der Handhabung und im Gewicht nicht zu schwer. Das Design sieht sehr hochwertig aus. Ich habe sehr feines Haar was schnell bricht nach der Anwendung habe ich keine fliegenden Haare und das beste ist die Glättung hält bis zur nächsten Haarwäsche. Super ist das, die gewünschte Temperatur eingestellt werden kann. Kann das Gerät nur weiter empfehlen.
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Diese Bewertung wurde für Care Straight & Curl HP8345/00 Haarglätter verfasst
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Julie1
25/04/2013
Suisse
3 Looks mit einem Gerät
Der Haarglätter von Philips hat ein schönes schwarzes Design und liegt gut in der Hand. Was mir persönlich sehr gut gefällt ist, dass der Glätter eine automatische Tastensperre besitzt, sodass man beim glätten keine Angst haben muss, wenn man mal versehentlich auf die Tasten kommt. Die Keramikbeschichtung schont das Haar und verleiht dem Haar einen schönen Glanz. Die Temperatur lässt sich beliebig einstellen von 160 – 230 Grad, sodass man jeden Look beliebig kreieren kann und die Temperatur seiner Haarstruktur anpassen kann. Für das Glätten der Haare musste ich nur zweimal durch die Haarsträhnen mit dem Glätter gehen. Von meinem alten Gerät bin ich es gewohnt mindestens viermal durch die einzelnen Haarsträhnen zu gehen, bis sie perfekt geglättet sind. Die Haare glänzen nach dem glätten und fallen sehr schön. Das Glätteisen hat gewölbte Platten, daher war ich anfangs etwas skeptisch, ob sich die Haare wirklich glätten lassen oder ob man eher nur Locken- und Wellenlooks damit kreieren kann. Doch es funktioniert und das sogar sehr gut. Durch die gewölbten Platten kann man perfekt Locken stylen und die Locken erhalten einen tollen Schwung. Ich bin sehr zufrieden mit dem Haarglätter von Phillips, da man viele schöne Looks kreieren kann und die Temperatur auf seine Wünsche einstellen kann. Auch die Handhabung ist einfach und die Haare glänzen nach der Anwendung wie nach einem Friseurbesuch. Der Haarglätter ist innerhalb weniger Sekunden Einsatzbereit und wenn man ihn man versehentlich angelassen hat, schaltet er sich automatisch nach einer Stunde aus.
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Bettyblu
03/04/2014
United Kingdom
Hair straightners
After choosing the Philips hair straighteners I was delighted with the ease of use, the flexibility of styles and also for the smooth, silky condition of my hair after use. Excellent.
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Diese Bewertung wurde für Care Straight & Curl HP8345/03 Straightener verfasst
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Diese Bewertung wurde für Care Straight & Curl HP8345/03 Straightener verfasst